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'PoK में प्रदर्शन करने वालों को पाकिस्तान ने मान लिया दुश्मन', भारत ने उठाई जांच की मांग

भारत ने पीओके में जारी हिंसा पर चिंता जताई है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान निर्दोष लोगों को दुश्मन मान रहा है, जो निंदनीय है. MEA ने साफ किया कि पीओके के लोगों ने अपनी आवाज उठाई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 31, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:52 PM IST
'PoK में प्रदर्शन करने वालों को पाकिस्तान ने मान लिया दुश्मन', भारत ने उठाई जांच की मांग

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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