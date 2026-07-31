'PoK में प्रदर्शन करने वालों को पाकिस्तान ने मान लिया दुश्मन', भारत ने उठाई जांच की मांग

वहीं, भारत, चीन और दूसरे खरीदारों को निशाना बनाते हुए रूसी तेल पर 100% टैरिफ लगाने के अमेरिकी बिल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें इस घटनाक्रम की जानकारी है और हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं, ऊर्जा सुरक्षा पर हमारा रुख कई बार स्पष्ट किया जा चुका है. यह हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और अमेरिका सहित कई स्रोतों से अपने 1.4 अरब नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता से तय होता है. हम इस मामले पर अमेरिका में संबंधित अधिकारियों के साथ अलग-अलग स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं.