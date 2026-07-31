'PoK में प्रदर्शन करने वालों को पाकिस्तान ने मान लिया दुश्मन', भारत ने उठाई जांच की मांग

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में पिछले कुछ दिनों से JAAC के नेतृत्व में प्रदर्शन जारी है. संगठन ने अब पूरे पाकिस्तान में विरोध को विस्तार देने की बात कही है. इस पूरे मामले पर भारत की नजर बनी हुई है. विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओके के लोग अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं. एमईए की ओर से बताया गया कि पूरे मामले पर बारीकी से नजर रखी जा रही है.
दरअसल, पीओके में लोग शहबाज सरकार और सेना प्रमुख आसीम मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शन कर रहे लोगों को पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने दुश्मन करार दिया. पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इस बयान को भारत ने निंदनीय बताया. रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों को अपना दुश्मन मान लिया है. पीओके के लोगों ने अपनी आवाज उठाई है. बता दें कि PoK समेत पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी प्रशासन शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ बेरहमी से बल प्रयोग कर रहा है. इस कार्रवाई में 40 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की दुखद मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के बेगुनाह लोगों के प्रति प्रशासन की पूरी बेरुखी तब साफ हो गई, जब उसके रक्षा मंत्री ने विरोध कर रहे नागरिकों को दुश्मन करार दिया.
उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक मामलों में प्रधानमंत्री के विशेष सहायक ने खुले तौर पर माना कि जिन मुजाहिदीन को पाकिस्तानी प्रशासन ने ट्रेनिंग दी, फंडिंग की, हथियार दिए और भारत भेजा, उन्होंने अब अपनी बंदूकें अपने ही देश की ओर मोड़ ली हैं और वे राज्य के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं.
पीसी को संबोधित करते हुए रणधीर जायसवाल ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि हमारा रुख बिल्कुल साफ है कि जम्मू-कश्मीर का पूरा इलाका, यानी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र-शासित प्रदेश, भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा हैं. ये इलाके भारत का हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे. हम अपने सभी सहयोगियों और संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि वे इस इलाके के लिए सही नाम का इस्तेमाल करें, जैसा कि हम इसे समझते हैं.
वहीं, भारत, चीन और दूसरे खरीदारों को निशाना बनाते हुए रूसी तेल पर 100% टैरिफ लगाने के अमेरिकी बिल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें इस घटनाक्रम की जानकारी है और हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं, ऊर्जा सुरक्षा पर हमारा रुख कई बार स्पष्ट किया जा चुका है. यह हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और अमेरिका सहित कई स्रोतों से अपने 1.4 अरब नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता से तय होता है. हम इस मामले पर अमेरिका में संबंधित अधिकारियों के साथ अलग-अलग स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं.