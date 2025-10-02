चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास! न्यायिक जांच की कर रहे मांग

Magistrate inquiry order Leh violence: लद्दाख में 24 सितंबर 2025 को हुए हादसे के बाद अब मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया गया है. जहां इस जांच में हिंसा को लेकर कई पहलुओं को देखा जाएगा. साथ ही जिन 4 नागरिकों की मौत हुई, उसको लेकर भी जांच की जाएगी. बता दें कि यहां के लोग लंबे समय से राज्य के दर्जे और संविधान की छठी अनुसूची (जो आदिवासी इलाकों को सुरक्षा देती है) की मांग कर रहे हैं. इसी मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई. सुरक्षा बलों की कार्रवाई में चार नागरिक मारे गए और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए. इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए ही अब लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने इस पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं. हालांकि मजिस्ट्रेट जांच को लेकर लोगों ने विरोध जताया है और अपनी कुछ मांगे रखी हैं.

मजिस्ट्रेट जांच का आदेश

लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने 24 सितंबर को हुई हिंसा और चार नागरिकों की मौत की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है. इस जांच के लिए मुकुल बेनीवाल, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, नुबरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. बता दें कि जांच का मुख्य मकसद उन हालात और कारणों का पता लगाना है जिनकी वजह से कानून-व्यवस्था बिगड़ी, पुलिस ने कार्रवाई की और चार लोगों की जान चली गई. इन मृतकों के नाम जिग्मेट दोरजे, रिनचेन दादुल, स्टैनज़िन नामगेल और त्सावांग थारचिन हैं. देश में कहा गया है कि यह पूरी रिपोर्ट चार हफ्तों के अंदर सौंपनी होगी. घटना के बारे में कोई भी जानकारी या सबूत रखने वाला व्यक्ति जांच अधिकारी के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज करा सकता है.

हिंसा के बाद के हालात और विवाद

यह प्रदर्शन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हो रहा था. इस विरोध को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का समर्थन था. दुर्भाग्यवश यह प्रदर्शन हिंसक हो गया और सुरक्षा बलों ने गोलीबारी शुरू कर दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि पीड़ितों को नजदीक से गोलियां लगी थीं, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया है. इस घटना के बाद लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं. सोनम वांगचुक को भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में ले लिया गया और उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया.

लद्दाख के स्थानीय नेता और प्रदर्शनकारी, प्रशासन द्वारा बुलाई गई मजिस्ट्रेट जांच को अपर्याप्त बताकर खारिज कर रहे हैं. उनकी मुख्य मांग है कि जांच किसी वर्तमान हाई कोर्ट के न्यायाधीश या सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके. इसके अलावा उनकी मांगे हैं कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा किया जाए और इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं. बता दें कि लेह में फिलहाल आंशिक ढील के साथ कर्फ्यू जारी है, लेकिन लोगों के विरोध का तरीका अब शांतिपूर्ण अभियानों में बदल गया है, जिसमें अब वे दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात पहुंचा रहे हैं.

सोनम वांगचुक की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

वहीं इसी बीच सोनम वांगचुक की पत्नी और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स (HAIL) की सीईओ गीतांजलि जे आंगमो ने केंद्र सरकार और लद्दाख पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने 24 सितंबर की हिंसा के बाद लद्दाख में पुलिस द्वारा किए जा रहे अत्याचार की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा, 'क्या भारत सच में आज़ाद है? 1857 में रानी के आदेश पर 24,000 ब्रिटिशों ने 1,35,000 भारतीय सिपाहियों का उपयोग करके 30 करोड़ भारतीयों को दबाया. आज मुट्ठी भर प्रशासक MHA के आदेश पर 3 लाख लद्दाखी लोगों को उत्पीड़ित और प्रताड़ित करने के लिए 2400 लद्दाखी पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं.'