Advertisement
trendingNow12944919
Hindi Newsदेश

चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास! न्यायिक जांच की कर रहे मांग

Leh violence: लद्दाख में हुई हिंसा को लेकर मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी. यह जांच 4 हफ्तों के अंदर पूरी करने रिपोर्ट जमा करनी होगी. जहां नुब्रा उपमंडल मजिस्ट्रेट मुकुल बेनीवाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया है. हालांकि स्थानीय लोग मजिस्ट्रेट जांच का विरोध करते हुए वर्तमान हाई कोर्ट के न्यायाधीश या सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं. इसी बीच सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी केंद्र सरकार और लद्दाख पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 02, 2025, 02:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास! न्यायिक जांच की कर रहे मांग

Magistrate inquiry order Leh violence: लद्दाख में 24 सितंबर 2025 को हुए हादसे के बाद अब मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया गया है. जहां इस जांच में हिंसा को लेकर कई पहलुओं को देखा जाएगा. साथ ही जिन 4 नागरिकों की मौत हुई, उसको लेकर भी जांच की जाएगी. बता दें कि यहां के लोग लंबे समय से राज्य के दर्जे और संविधान की छठी अनुसूची (जो आदिवासी इलाकों को सुरक्षा देती है) की मांग कर रहे हैं. इसी मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई. सुरक्षा बलों की कार्रवाई में चार नागरिक मारे गए और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए. इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए ही अब लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने इस पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं. हालांकि मजिस्ट्रेट जांच को लेकर लोगों ने विरोध जताया है और अपनी कुछ मांगे रखी हैं. 

मजिस्ट्रेट जांच का आदेश
लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने 24 सितंबर को हुई हिंसा और चार नागरिकों की मौत की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है. इस जांच के लिए मुकुल बेनीवाल, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, नुबरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. बता दें कि जांच का मुख्य मकसद उन हालात और कारणों का पता लगाना है जिनकी वजह से कानून-व्यवस्था बिगड़ी, पुलिस ने कार्रवाई की और चार लोगों की जान चली गई. इन मृतकों के नाम जिग्मेट दोरजे, रिनचेन दादुल, स्टैनज़िन नामगेल और त्सावांग थारचिन हैं. देश में कहा गया है कि यह पूरी रिपोर्ट चार हफ्तों के अंदर सौंपनी होगी. घटना के बारे में कोई भी जानकारी या सबूत रखने वाला व्यक्ति जांच अधिकारी के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज करा सकता है.

हिंसा के बाद के हालात और विवाद
यह प्रदर्शन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हो रहा था. इस विरोध को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का समर्थन था. दुर्भाग्यवश यह प्रदर्शन हिंसक हो गया और सुरक्षा बलों ने गोलीबारी शुरू कर दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि पीड़ितों को नजदीक से गोलियां लगी थीं, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया है. इस घटना के बाद लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं. सोनम वांगचुक को भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में ले लिया गया और उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

लद्दाख के स्थानीय नेता और प्रदर्शनकारी, प्रशासन द्वारा बुलाई गई मजिस्ट्रेट जांच को अपर्याप्त बताकर खारिज कर रहे हैं. उनकी मुख्य मांग है कि जांच किसी वर्तमान हाई कोर्ट के न्यायाधीश या सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके. इसके अलावा उनकी मांगे हैं कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा किया जाए और इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं. बता दें कि लेह में फिलहाल आंशिक ढील के साथ कर्फ्यू जारी है, लेकिन लोगों के विरोध का तरीका अब शांतिपूर्ण अभियानों में बदल गया है, जिसमें अब वे दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात पहुंचा रहे हैं.

सोनम वांगचुक की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
वहीं इसी बीच सोनम वांगचुक की पत्नी और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स (HAIL) की सीईओ गीतांजलि जे आंगमो ने केंद्र सरकार और लद्दाख पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने 24 सितंबर की हिंसा के बाद लद्दाख में पुलिस द्वारा किए जा रहे अत्याचार की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा, 'क्या भारत सच में आज़ाद है? 1857 में रानी के आदेश पर 24,000 ब्रिटिशों ने 1,35,000 भारतीय सिपाहियों का उपयोग करके 30 करोड़ भारतीयों को दबाया. आज मुट्ठी भर प्रशासक MHA के आदेश पर 3 लाख लद्दाखी लोगों को उत्पीड़ित और प्रताड़ित करने के लिए 2400 लद्दाखी पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Leh Violence NewsMagistrate inquiry order

Trending news

चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
Leh Violence News
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
Donkey route human trafficking
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य': पूर्व रॉ चीफ
Vikram Sood
आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य': पूर्व रॉ चीफ
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
Mohan Bhagwat
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
Mallikarjun Kharge
मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे...हथियारों की पूजा कर राजनाथ की पाकिस्तान को चेतावनी
india pakistan news
इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे...हथियारों की पूजा कर राजनाथ की पाकिस्तान को चेतावनी
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
RSS 100 Years
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
Karur Stampede
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
Mohan Bhagwat
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
;