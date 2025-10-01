कश्मीर में महा नवमी: पंडितों ने मांगी 90 के दशक से पहले वाली शांति, कश्मीरियत की गूंज फिर से तेज

Jammu And Kashmir News: कश्मीर के पंडितों ने पूरे उत्साह और धार्मिक परंपराओं के साथ आज महा नवमी मनाई. इस दौरान उन्होंने यह प्रार्थना की कि कश्मीर में जल्द ही 1990 के दशक जैसी शांति और स्थिति लौट आए. महा नवमी, नवरात्रि का नौवां और आखिरी दिन है, जो देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है. यह दिन खास इसलिए अहम है क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जैसे राक्षस महिषासुर पर माता दुर्गा की विजय.

इस त्यौहार का आध्यात्मिक महत्व है, जहां भक्त शक्ति और समृद्धि के लिए देवी दुर्गा से प्रार्थना करते हैं. कश्मीर में 1990 के दशक से पहले की शांतिपूर्ण स्थिति बहाल होने की आशा और सद्भाव, स्थिरता की सामूहिक आकांक्षा को दर्शाती है. भक्त विस्तृत पूजा करते हैं और फूल, फल और मिठाइयां चढ़ाते हैं. कन्या पूजा, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का अवतार माना जाता है, एक प्रमुख अनुष्ठान है. कश्मीर में महा नवमी को कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा गहरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.

कश्मीर की संस्कृति

श्रीनगर और पूरे कश्मीर के प्रमुख मंदिरों में देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती दिखी. मंत्रोच्चार और शाकाहारी कश्मीरी व्यंजनों के प्रसाद के साथ विशेष पूजा-अर्चना की गई. यह त्योहार एकता और सांस्कृतिक गौरव की भावना को बढ़ावा देता है. कश्मीर की समन्वित संस्कृति, जिसे कश्मीरियत के नाम से जाना जाता है, को पुनर्जीवित करने की आशा, जहां हिंदू और मुसलमान अपनी परंपराओं और त्यौहारों को साझा करते थे.

'यही कश्मीरियत है'

कश्मीरी पंडित नेता संजय सर्राफ ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि कश्मीरी, जो संतों का स्थान है और जहां हर धर्म के लोग अपने धर्म का पालन आज़ादी से करता है, फिर से फलेगा-फूलेगा. कश्मीर वह जगह है जहां एक ओर मंदिर की घंटी बजती है, दूसरी ओर अजान होती है और सरदार गुरुद्वारे में पूजा करते हैं. यही कश्मीरियत है.'

'नब्बे के दशक से पहले की स्थिति'

कश्मीर में 'नब्बे के दशक से पहले की स्थिति' बहाल करने का संदर्भ 1990 के दशक से पहले के दौर की ओर इशारा करता है, जब इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का अनुभव होता था. 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक के आरंभ में आतंकवाद में तेजी देखी गई, जिसके कारण कई कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और सामाजिक-राजनीतिक उथल-पुथल काफी बढ़ गई. कश्मीरी पंडितों द्वारा 1990 के दशक से पहले के दौर की वापसी की कामना के साथ प्रार्थना करने से यह साफ होता है. हां, समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की वापसी की इच्छा, जैसा कि आतंकवाद से पहले ज़्यादा प्रचलित था.

कश्मीरी पंडितों का घाटी से पलायन

हाल के वर्षों में सरकार द्वारा कश्मीरी पंडितों का विश्वास जीतने के प्रयास भी देखे गए हैं, जिनमें कश्मीर में पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार और उनके द्वार खोलना शामिल है. ये प्रयास समुदाय में धीरे-धीरे सामान्य स्थिति बहाल होने की आशा जगाते हैं. एक श्रद्धालु अमित ने कहा, 'नब्बे के दशक में जब सब कुछ अस्त-व्यस्त था और कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है. बहुत कुछ हो रहा है, कई नए मंदिर खुल रहे हैं. हम चाहते हैं कि यह माहौल ऐसा ही बना रहे. हमने हिंदू-मुस्लिम-सिख भाईचारे के लिए प्रार्थना की है, जैसा कि हम पहले हुआ करते थे. हम चाहते हैं कि यह माहौल फिर से लौट आए.'

कश्मीर में महा नवमी केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि हिंदू समुदाय के लिए दृढ़ता का प्रतीक भी है. इस अवसर पर श्रद्धालु घाटी में समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. इस त्यौहार का शक्ति और विजय का संदेश गहराई से गूंजता है, क्योंकि श्रद्धालु एक ऐसे भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं जहां मां दुर्गा के आशीर्वाद से कश्मीर की समन्वित संस्कृति और सांप्रदायिक सद्भाव पूरी तरह से बहाल हो.