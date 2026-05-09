महाभारत में 'द्रौपदी' बनीं रूपा गांगुली ने कितनी लंबी सिल्क की साड़ी पहनी थी? क्या थी कीमत

बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ पहली बार सरकार बनाई है. बंगाली बीजेपी का एक प्रमुख चेहरा हैं रूपा गांगुली. 90 के दशक में महाभारत सीरियल में 'द्रौपदी' का किरदार निभाकर उन्होंने घर-घर पहचान बना ली. द्रौपदी के चीरहरण का सीन फिल्माने के दौरान उन्होंने जो साड़ी पहनी थी, उसकी कहानी बेहद दिलचस्प है.
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90 के दशक में दो कालजयी टीवी सीरियल टीवी चैनलों पर आए और पूरी तरह छा गए. पहला रामायण और दूसरा महाभारत. रामायण की परिकल्पना तो आज रामराज्य के रूप में की जा रही है, लेकिन अभी जो दौर चल रहा वो महाभारत जैसा ही है, यानी प्रचंड पॉलिटिक्स, धर्म ध्वजा फहराने वाले और जरा-जरा की बात पर युद्ध की पैरवी करने वाली फौज. इसी महाभारत का एक बेहद चर्चित प्रसंग है 'द्रौपदी का चीरहरण'.
2 अक्तूबर 1988 से दूरदर्शन पर 'महाभारत' का प्रसारण शुरू किया गया था. 'मैं समय हूं...' ये आवाज आते ही उस समय सड़कों पर सन्नाटा हो जाता था. टीवी के सामने लोग हाथ जोड़कर बैठ जाते थे. इसी सीरियल में एक द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग दर्शाया जाता है. महाभारत में द्रौपदी का किरदार बंगाली अभिनेत्री रूपा गांगुली ने निभाया था. उन्होंने अपनी संवाद अदायगी से इस किरदार को बहुत अच्छे से निभाया था, जिससे उन्हें घर-घर में पहचान मिली. आज रूपा गांगुली बंगाल बीजेपी का एक प्रमुख चेहरा हैं. वे राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं.
अब लौटते हैं सीरियल पर. द्रौपदी के चीरहरण के लिए सीरियल के मेकर्स ने हर वो काम किया, जो इस सीन को बेहद प्रभावशाली बनाए. सीरियल के डायरेक्टर रवि चोपड़ा ने बताया कि सीन को रियल और भव्य बनाने के लिए द्रौपदी यानी रूपा गांगुली को 250 मीटर लंबी सिल्क की साड़ी पहनाई गई थी. सेट पर वैसे तो रूपा सामान्य लेंथ वाली 6 मीटर लंबी साड़ी ही पहनती थीं, लेकिन चीरहरण वाले सीन के लिए स्पेशल साड़ी पहनाई गई. इस साड़ी को स्पेशल ऑर्डर देकर बिन्नी एंड कंपनी से बनवाया गया था, जो उस समय की फेमस टेक्सटाइल कंपनी थी.
बिन्नी भारत की बेहद पुरानी टेक्सटाइल कंपनियों में शामिल रही है. इसकी शुरुआत 1799 में जॉन बिन्नी ने चेन्नई में की थी. कंपनी की ‘बकिंघम मिल’ और ‘कर्नाटक मिल’ काफी प्रसिद्ध थीं, जिन्हें बाद में ‘बकिंघम एंड कर्नाटक मिल्स’ के नाम से जाना गया. 1970 और 80 के दशक में बीन्नी की क्रेप सिल्क साड़ियां काफी लोकप्रिय थीं. शादी-ब्याह और खास मौकों पर महिलाएं इन्हें पसंद करती थीं. कंपनी के कपड़ों की मजबूती इतनी मशहूर थी कि लोग मजाक में कहते थे कि बीन्नी का कपड़ा आसानी से फटता ही नहीं.
ये पूरी कवायद सिर्फ सीन को रियल बनाने के लिए की गई थी. 1988 में अच्छी क्वालिटी की क्रेप सिल्क साड़ी की कीमत लगभग 450 से 750 रुपये तक होती थी. ऐसे में 250 मीटर लंबी स्पेशल साड़ी को तैयार करवाने में लगभग 34 हजार रुपये खर्च हुए थे. आज से लगभग 38 साल पहले ये पैसा काफी बड़ी रकम होती थी.
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