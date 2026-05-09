Advertisement
trendingNow13210766
Hindi Newsदेशमहाभारत में द्रौपदी बनीं रूपा गांगुली ने कितनी लंबी सिल्क की साड़ी पहनी थी? क्या थी कीमत

महाभारत में 'द्रौपदी' बनीं रूपा गांगुली ने कितनी लंबी सिल्क की साड़ी पहनी थी? क्या थी कीमत

बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ पहली बार सरकार बनाई है. बंगाली बीजेपी का एक प्रमुख चेहरा हैं रूपा गांगुली. 90 के दशक में महाभारत सीरियल में 'द्रौपदी' का किरदार निभाकर उन्होंने घर-घर पहचान बना ली. द्रौपदी के चीरहरण का सीन फिल्माने के दौरान उन्होंने जो साड़ी पहनी थी, उसकी कहानी बेहद दिलचस्प है.  

 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 09, 2026, 05:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण का सीन.
महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण का सीन.

90 के दशक में दो कालजयी टीवी सीरियल टीवी चैनलों पर आए और पूरी तरह छा गए. पहला रामायण और दूसरा महाभारत. रामायण की परिकल्पना तो आज रामराज्य के रूप में की जा रही है, लेकिन अभी जो दौर चल रहा वो महाभारत जैसा ही है, यानी प्रचंड पॉलिटिक्स, धर्म ध्वजा फहराने वाले और जरा-जरा की बात पर युद्ध की पैरवी करने वाली फौज. इसी महाभारत का एक बेहद चर्चित प्रसंग है 'द्रौपदी का चीरहरण'.

2 अक्तूबर 1988 से दूरदर्शन पर 'महाभारत' का प्रसारण शुरू किया गया था. 'मैं समय हूं...' ये आवाज आते ही उस समय सड़कों पर सन्नाटा हो जाता था. टीवी के सामने लोग हाथ जोड़कर बैठ जाते थे. इसी सीरियल में एक द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग दर्शाया जाता है. महाभारत में द्रौपदी का किरदार बंगाली अभिनेत्री रूपा गांगुली ने निभाया था. उन्होंने अपनी संवाद अदायगी से इस किरदार को बहुत अच्छे से निभाया था, जिससे उन्हें घर-घर में पहचान मिली. आज रूपा गांगुली बंगाल बीजेपी का एक प्रमुख चेहरा हैं. वे राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं.

अब लौटते हैं सीरियल पर. द्रौपदी के चीरहरण के लिए सीरियल के मेकर्स ने हर वो काम किया, जो इस सीन को बेहद प्रभावशाली बनाए. सीरियल के डायरेक्टर रवि चोपड़ा ने बताया कि सीन को रियल और भव्य बनाने के लिए द्रौपदी यानी रूपा गांगुली को 250 मीटर लंबी सिल्क की साड़ी पहनाई गई थी. सेट पर वैसे तो रूपा सामान्य लेंथ वाली 6 मीटर लंबी साड़ी ही पहनती थीं, लेकिन चीरहरण वाले सीन के लिए स्पेशल साड़ी पहनाई गई. इस साड़ी को स्पेशल ऑर्डर देकर बिन्नी एंड कंपनी से बनवाया गया था, जो उस समय की फेमस टेक्सटाइल कंपनी थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

बिन्नी भारत की बेहद पुरानी टेक्सटाइल कंपनियों में शामिल रही है. इसकी शुरुआत 1799 में जॉन बिन्नी ने चेन्नई में की थी. कंपनी की ‘बकिंघम मिल’ और ‘कर्नाटक मिल’ काफी प्रसिद्ध थीं, जिन्हें बाद में ‘बकिंघम एंड कर्नाटक मिल्स’ के नाम से जाना गया. 1970 और 80 के दशक में बीन्नी की क्रेप सिल्क साड़ियां काफी लोकप्रिय थीं. शादी-ब्याह और खास मौकों पर महिलाएं इन्हें पसंद करती थीं. कंपनी के कपड़ों की मजबूती इतनी मशहूर थी कि लोग मजाक में कहते थे कि बीन्नी का कपड़ा आसानी से फटता ही नहीं.

ये पूरी कवायद सिर्फ सीन को रियल बनाने के लिए की गई थी. 1988 में अच्छी क्वालिटी की क्रेप सिल्क साड़ी की कीमत लगभग 450 से 750 रुपये तक होती थी. ऐसे में 250 मीटर लंबी स्पेशल साड़ी को तैयार करवाने में लगभग 34 हजार रुपये खर्च हुए थे. आज से लगभग 38 साल पहले ये पैसा काफी बड़ी रकम होती थी. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

TAGS

Mahabharat

Trending news

महाभारत में 'द्रौपदी' बनीं रूपा गांगुली ने कितनी लंबी सिल्क की साड़ी पहनी थी?
Mahabharat
महाभारत में 'द्रौपदी' बनीं रूपा गांगुली ने कितनी लंबी सिल्क की साड़ी पहनी थी?
विजय ही बने तमिलनाडु के 'थलापति', TVK को VCK ने बिना शर्त दिया समर्थन, मिल गया बहुमत
Tamil Nadu
विजय ही बने तमिलनाडु के 'थलापति', TVK को VCK ने बिना शर्त दिया समर्थन, मिल गया बहुमत
पंजाब की मान सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, ईडी की रेड के बाद हुआ एक्शन
Punjab
पंजाब की मान सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, ईडी की रेड के बाद हुआ एक्शन
नासिक TCS मामले में फडणवीस के मंत्री का बड़ा दावा, AIMIM नेता पर लगाए कई आरोप
AIMIM
नासिक TCS मामले में फडणवीस के मंत्री का बड़ा दावा, AIMIM नेता पर लगाए कई आरोप
कंगाली के बाद अब AIDS की मार! पाकिस्तान में 15 साल में 200% बढ़े HIV के मामले
AIDS
कंगाली के बाद अब AIDS की मार! पाकिस्तान में 15 साल में 200% बढ़े HIV के मामले
इधर सुवेंदु ले रहे थे शपथ, उधर ममता ने सोशल मीडिया पर लिख दिया भावुक मैसेज
suvendu adhikari
इधर सुवेंदु ले रहे थे शपथ, उधर ममता ने सोशल मीडिया पर लिख दिया भावुक मैसेज
क्या थलापति विजय ले पाएंगे CM की शपथ? बॉडीगार्ड की क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस
thalapathy vijay
क्या थलापति विजय ले पाएंगे CM की शपथ? बॉडीगार्ड की क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस
6 साल पहले का वो वॉट्सऐप मैसेज और इस्तीफा, जिसके बाद बदल गई सुवेंदु की तकदीर
suvendu adhikari
6 साल पहले का वो वॉट्सऐप मैसेज और इस्तीफा, जिसके बाद बदल गई सुवेंदु की तकदीर
पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति! कैशलेस इलाज बना जीवनदान, हजारों मरीजों की बची जान
Punjab
पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति! कैशलेस इलाज बना जीवनदान, हजारों मरीजों की बची जान
कौन हैं वो 5 विधायक? जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ ली शपथ
suvendu adhikari
कौन हैं वो 5 विधायक? जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ ली शपथ