औरंगजेब विवाद के बाद नागपुर में बवाल, दो गुटों में झड़प, हिंसा में कई पुलिसकर्मी जख्मी

Nagpur Mahal area violence: महाराष्ट्र के नागपुर जिले के महाल इलाके में सोमवार शाम को दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई. विवाद औरंगजेब की कब्र को लेकर शुरू हुआ, जो जल्द ही पत्थरबाजी और आगजनी में बदल गया. स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आंसू गैस के गोले दागे. हिंसा में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. पुलिस प्रशासन ने भारी संख्या में बल तैनात कर दिया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. फिलहाल स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है.

#WATCH | Nagpur (Maharashtra) violence: DCP Nagpur Archit Chandak says, "This incident occurred due to some miscommunication. Situation is under control right now. Our force here is strong. I appeal to everyone to not step out...or pelt stones. Stone pelting was taking place, so… pic.twitter.com/PJ8mfzQmGD

पुलिस के मुताबिक, झड़प की वजह एक गलतफहमी थी. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) अर्चित चंदक ने बताया, 'अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. इलाके में पुलिस बल तैनात है, लोग घरों से बाहर न निकलें और अफवाहों पर ध्यान न दें.'

#WATCH | Maharashtra: Efforts underway to douse fire in vehicles that have been torched in Mahal area of ​​Nagpur.

Tensions have broken out here following a dispute between two groups. pic.twitter.com/rRheKdpGh4

— ANI (@ANI) March 17, 2025