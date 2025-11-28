वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर!

Maharaja Jagatjit Singh: आजादी से पहले भारत में कई रियासतों में ऐसे-ऐसे महाराजा थे जिनकी ऐशो-आराम भरी जिंदगी देखकर किसी का भी दिमाग घूम जाए. उनके शाही अंदाज और अजीब आदतों ने सबको हैरान कर रखा था. इन्हीं में से एक थे महाराजा जगतजीत सिंह जो कपूरथला के राजा थे.

महाराजा साहब इतने राजसी ठाठ में रहते थे कि चूड़ीदार पाजामे का नाड़ा बांधने और खोलने के लिए उन्होंने एक स्पेशल अफसर रखा हुआ था. जो हमेशा महाराजा के जरूरत पड़ने पर चाहे दिन हो या रात वह हमेशा मौजूद रहता था. इस काम के बदले उसे शाही वेतन भी मिलता था. इस अजीब आदत का जिक्र दीवान जरमनी दास ने अपनी किताब महाराजा में किया है. दीवान साहब कपूरथला दरबार में कई साल तक काम कर चुके थे, इसलिए सबकुछ अपनी आंखों से देखा था.

बकिंघम पैलेस में फंस गए महाराजा

एक बार महाराजा हर साल की तरह लंदन घूमने गए. वहां ब्रिटेन के राजा जार्ज पंचम और रानी मेरी ने उन्हें एक भव्य नृत्य समारोह में बुलाया गया जहां महाराजा अपनी शानदार पोशाक चूड़ीदार पायजामा, अचकन, हीरे-मोतियों के आभूषण और विशाल पगड़ी पहनकर पहुंचे.

वहां अंग्रेजों के बड़े-बड़े रईस, मंत्री और राजपरिवार के लोग मौजूद थे. नृत्य शुरू हुआ तो महाराजा ने खूबसूरत बेगम आगा खान के साथ डांस किया. जहां खाना, शैंपेन और रौनक के साथ सब पार्टी कर रहे थे. सब अच्छा चल रहा था. लेकिन अचानक महाराजा को टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि नाड़ा खोलने वाला अफसर बाहर गाड़ी में था, उसे अंदर आने की अनुमति नहीं थी. महाराजा बेचैन हो गए कि अब यह काम कौन करेगा? आखिर हिम्मत जुटाकर उन्होंने फिर राजा के प्राइवेट सेक्रेट्री सर क्लाइव विग्राम को अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि क्या राजमहल के बाहर उनकी गाड़ी में बैठे सहायक इंदर सिंह को मदद के लिए यहां बुलाया जा सकता है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है.

लॉर्ड चैंबरलेन ने अनुमति दी और सहायक अंदर बुलाया गया. उसने जल्दी से नाड़ा खोला तो महाराजा साहब आराम से शौचालय जा पाए. बाहर आकर उसने दोबारा नाड़ा बांधा. इस घटना की चर्चा बाद में खुद ब्रिटेन के राजा जार्ज तक पहुंची. महाराजा को इतनी शर्मिंदगी हुई कि उसके बाद वह किसी भी ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाते थे, जहां उनके अफसरों को आने की अनुमति न हो.