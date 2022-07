Maharajganj: बारिश के लिए यहां की महिलाओं ने अपनाया अनोखा 'टोटका', MLA को कीचड़ से नहलाया

Viral News UP: भारी बारिश से बने बाढ़ के हालातों में आधा भारत पानी-पानी दिख रहा है. वहीं देश के कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां लोग झमाझम बारिश के लिए तरस रहे हैं. कुछ ऐसे ही हालातों से परेशान में यूपी के महाराजगंज की महिलाओं ने जो किया उसकी चर्चा अब पूरे प्रदेश में वायरल हो रही है. दरअसल उत्तर भारत के कई इलाकों में ये मान्यता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कीचड़ फेंकने से या उसे नहलाने से इंद्र भगवान खुश होते हैं और बारिश कराते हैं. ऐसे में महाराजगंज की महिलाओं ने अपने शहर के विधायक को ही कीचड़ से नहला दिया.

खुश दिखीं महिलाएं

जिले के पिपरदेउरा की महिलाओं ने सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया व नगर पालिका अध्यक्ष कृष्ण गोपाल जायसवाल को मंगलवार रात कीचड़ से नहला दिया. महिलाओं ने कहा, 'अब जमकर बारिश होगी. नगर के मुखिया को कीचड़ से नहलाने से देवता प्रसन्न होते हैं. बारिश नहीं होने से हर कोई परेशान है. हमारी फसल पर खतरा मंडरा रहा है. इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए बच्चे कीचड़ में खेलते हैं. इसलिए पुराने समय से चली आ रही इस इस ‘काल कलूटी’ की प्रथा को पूरा किया गया.'

#WATCH | Women in Pipardeura area of Maharajganj in Uttar Pradesh throw mud at MLA believing this will bring a good spell of rainfall for the season pic.twitter.com/BMFLHDgYxb

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 13, 2022