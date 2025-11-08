Advertisement
trendingNow12993257
Hindi Newsदेश

1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला 'सबसे बड़ा घोटाला', बेटे के चलते क्यों फंसे?

Parth Pawar Land Scam: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर जमीन घोटाले से जुड़ा गंभीर आरोप लगा है. इसको लेकर अब वह विपक्ष के निशाने पर हैं.      

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 08, 2025, 07:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला 'सबसे बड़ा घोटाला', बेटे के चलते क्यों फंसे?

Ajit Pawar Son Land Scam: महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आया है. राज्य के डिप्टी सीएम और NCP (AP) के नेता अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगा है. पार्थ की कंपनी पर महाराष्ट्र में 2 अलग-अलग जगहों पर करोड़ों की जमीन को कम कीमत में खरीदने का आरोप लगा है. मामले को लेकर FIR भी दर्ज की जा चुकी है. भले ही अबतक दर्ज हुई FIR में पार्थ पवार का नाम शामिल नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले की जांच बढ़ते ही पार्थ के खिलाफ आपराधिक मामला बढ़ सकता है. 

जमीन का किया घोटाला  

बताया जा रहा है कि पार्थ ने अपने पिता अजित पवार के रसूख का उपयोग कर घोटाला किया है. उनकी कंपनी 'अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी' के डायरेक्टर्स और उनके सहयोगियों ने बिना स्टांप फीस के पुणे में 1800 करोड़ रुपये की जमीन केवल 300 करोड़ रुपये में खरीदी. हैरानी की बात ये है कि 40 एकड़ की इस डील के लिए ड्यूटी के तौर पर केवल 500 रुपये दिए गए थे. वहीं अमेडिया कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल केवल 1 लाख रुपये है फिर भी कंपनी की ओर से 300 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी गई. कंपनी ने IT पार्क पॉलिसी का फायदा उठाते हुए स्टांप ड्यूटी से पूरी छूट पाई.  

ये भी पढ़ें- सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? केरल हाईकोर्ट ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश  

Add Zee News as a Preferred Source

 

बेटे को लेकर फंसते दिख रहे अजित पवार 

अजित पवार के बेटे का इस तरह से घोटाले में नाम सामने आने के बाद विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलने लगी है. राहुल गांधी का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से दलितों के लिए आरक्षित 1800 करोड़ की जमीन बेच दी गई. उन्होंने इसे जमीन चोरी बताया. वहीं अजित पवार ने मामले को लेकर कहा कि उन्हें इससे कोई लेना-देना नहीं है. अजित पवार ने खुद व्यक्तिगत रूप से मामले की बारीकी से जांच करने की बात कही. उन्होंने कहा,'  मैंने कभी किसी अधिकारी को अपने किसी रिश्तेदार या पार्टी कार्यकर्ता को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बुलाया और अगर कोई ऐसा गलत काम हो रहा है तो मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करुंगा.'  

ये भी पढ़ें-  सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीद डाले जेवरात

मुख्यमंत्री से की मुलाकात  

बेटे के अवैध जमीन सौदे में शामिल होने के आरोपों को लेकर शुक्रवार 7 नवंबर 2025 को अजित पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जा मिले. वहीं उनके साथ NCP के नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल भी थे. मुलाकात के दौरान उनके बीच क्या बातचीत हुई इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. बता दें कि अजित पवार और उनके बेटे पार्थ पवार जिस 40 एकड़ की जमीन को लेकर विवादों में है वह पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में सथित है. यह शहर के सबसे आलीशान रिहायशी इलाकों में से एक है. मामले का खुलासा होते ही लोग वहां प्रदर्शन करने पहुंच गए. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra news

Trending news

डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कए गए कनेक्ट?
premchand
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कए गए कनेक्ट?
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
Maharashtra news
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
Weather
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
Naxalite
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
Maneka Gandhi
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव
Pu University
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव
लश्कर कमांडर मुसैब लखवी की प्रेमिका को कोर्ट से झटका, नजरबंदी हटाने की याचिका खारिज
jammu kashmir news
लश्कर कमांडर मुसैब लखवी की प्रेमिका को कोर्ट से झटका, नजरबंदी हटाने की याचिका खारिज
एन बीरेन सिंह ने दिए संकेत, बिहार चुनाव के बाद मणिपुर में बनेगी इस पार्टी की सरकार
Manipur
एन बीरेन सिंह ने दिए संकेत, बिहार चुनाव के बाद मणिपुर में बनेगी इस पार्टी की सरकार
किसानों को 10 हजार करोड़ का राहत पैकेज देगी गुजरात सरकार, CM भूपेंद्र पटेल का ऐलान
Gujarat
किसानों को 10 हजार करोड़ का राहत पैकेज देगी गुजरात सरकार, CM भूपेंद्र पटेल का ऐलान
बेजुबानों पर SC का फैसला सुन रोने वाली कौन हैं याचिकाकर्ता, कहा- ईश्वर न्याय करेगा..
Supreme Court
बेजुबानों पर SC का फैसला सुन रोने वाली कौन हैं याचिकाकर्ता, कहा- ईश्वर न्याय करेगा..