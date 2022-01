महाराष्ट्र में आज से फिर खुले स्कूल, क्लास 1-12 तक के स्टूडेंट्स ले सकेंगे क्लास

मुंबई: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के दो साल के भीतर चौथी बार, महाराष्ट्र (Maharashtra) के सभी स्कूल गणतंत्र दिवस (Republic Day) से ठीक दो दिन पहले आज (24 जनवरी को) फिर से खोल दिए गए. इससे पहले दिसंबर 2021 में स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन क्लास (Offline Class) को बंद कर दिया गया था. बोर्ड परीक्षा (Board Exam) के स्टूडेंट्स के लिए दसवीं और बारहवीं क्लास को छोड़कर स्कूलों के खुलने पर रोक थी.

स्कूल फिर से खुलने पर एक स्टूडेंट ने खुशी जाहिर की. स्टूडेंट ने कहा कि स्कूल वापस आकर अच्छा लग रहा है. हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए.

Schools reopen for classes 1-12th in Mumbai. Visuals from Andhra Education Society in Wadala. "It feels good to be back. All of us should maintain social distancing, and wear masks," a student says pic.twitter.com/tcU4faBEDB

— ANI (@ANI) January 24, 2022