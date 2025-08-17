Maharashtra: 10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
Maharashtra: 10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी

Maharashtra News: नवी मुंबई में 10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश हुआ है, जहां एक कारोबारी से 1.47 करोड़ की ठगी हुई. आरोपियों ने फ्लैट देने का वादा किया, लेकिन न घर मिला न पैसा. पुलिस ने केस दर्ज कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 17, 2025, 01:23 PM IST
Maharashtra: 10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नवी मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का राज खुला है. इस स्कैम में एक बिजनेसमैन को अपने सपनों का घर पाने की चाहत में 1.47 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया गया. पीड़ित को बड़े-बड़े वादे करके फ्लैट दिखाए गए, लेकिन सालों गुजरने के बाद भी न तो घर मिला और न ही पैसे लौटाए गए. आखिरकार जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो धोखाधड़ी की पूरी कहानी सामने आई. यह घटना लोगों को चेतावनी देती है कि प्रॉपर्टी में निवेश करते समय हमेशा जांच-पड़ताल और सावधानी बेहद जरूरी है. 

ये भी पढ़ें:  Maharashtra: पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा, एक साथ 5 की मौत

कैसे फंसा कारोबारी?

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित कारोबारी नवी मुंबई के CBD बेलापुर इलाके में ट्रांसपोर्ट फर्म चलाता है. साल 2011 से 2016 के बीच उसने छह फ्लैट खरीदने के लिए रियल एस्टेट कंपनी को किस्तों में 1.47 करोड़ रुपये दिए. आरोपियों नेNews उसे भरोसा दिलाया था कि जल्द ही "एग्रीमेंट फॉर सेल" होगा और फ्लैट्स का कब्जा मिल जाएगा. इस झांसे में कारोबारी ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा दी.

न फ्लैट मिला, न पैसा लौटा

करीब एक दशक बीत जाने के बाद भी कारोबारी को न तो फ्लैट्स मिले और न ही रकम वापस हुई. बार-बार पूछने के बावजूद आरोपी टालमटोल करते रहे. आखिरकार थक-हारकर कारोबारी ने पुलिस से मदद मांगी. शिकायत दर्ज होने के बाद CBD बेलापुर पुलिस ने जांच शुरू की और मामला दर्ज कर लिया.

ये भी पढ़ें: 78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?

पुलिस की अपील

पुलिस ने इस ठगी के बाद लोगों से अपील की है कि वे प्रॉपर्टी खरीदते समय सभी दस्तावेजों की पूरी तरह जांच करें और किसी भी लालच या जल्दीबाजी में न आएं. पुलिस का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में कई बार इसी तरह के मामले सामने आते हैं, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. फिलहाल आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर जांच की जा रही है.

