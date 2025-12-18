30 साल पहले किए 'गुनाह' ने लील ली मंत्री की कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की सरकार में एनसीपी अजित पवार गुट के मंत्री रहे माणिकराव कोकाटे की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही है. नासिक की एक कोर्ट ने मंत्री को 1995 के एक आवास घोटाला मामले में 2 साल जेल की सजा सुनाई है. ऐसे में अब उन्हें सरकार में मंत्री और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता माणिकराव कोकाटे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. नासिक की एक अदालत ने मंत्री को 30 साल पुराने आवास घोटाले के मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. ऐसे में अब वो जब तक कि हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल जाती है तब तक उनकी विधायिकी भी खतरे में है. हालांकि मंत्री पद से तो वो इस्तीफा दे चुके हैं अब आगे उनकी निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी रहेंगी.

महाराष्ट्र के खेलमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद ही सीएम फडणवीस उनसे काफी नाराज चल रहे हैं. दरअसल ये साल 1995 का मामला है जिसमें माणिक राव कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे ने नासिक के कनाडा इलाके में मुख्यमंत्री कोटा जिसमें 10 प्रतिशत आरक्षण के तहत फ्लैट लेने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा था. इस आरोप के मुताबिक कोकाटे बंधुओं ने प्रशासन को गुमराह किया और चार फ्लैटों को ध्वस्त कर दिया. इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोले ने शिकायत दर्ज कराई थी. साल 1997 में माणिक राव कोकाटे के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था.

धनंजय मुंडे के बाद माणिक राव कोकाटे?

बीते एक साल के भीतर ही एनसीपी अजित पवार के कोटे से बने महायुति सरकार के दो मंत्रियों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी. इसके पहले बीड के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा था. अब उसके कुछ ही महीनों के बाद हाउसिंग फ्लैट घोटाला मामले में मंत्री माणिकराव कोकाटे को भी इस्तीफा देना पड़ा. उनसे महाराष्ट्र का खेल मंत्रालय छीन लिया गया. अब कोकाटे का भविष्य शुक्रवार (19 दिसंबर) को मुंबई हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगा. अगर उन्हें राहत नहीं मिली तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं माणिक राव कोकाटे?

माणिकराव कोकाटे महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के एक राजनीतिज्ञ हैं । वे वर्तमान में एनसीपी टिकट पर सिन्नर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. उन्होंने सिन्नर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार जीत हासिल की है. उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों में नासिक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा लेकिन असफल रहे. कोकाटे ने कम उम्र में ही कांग्रेस (INC) ज्वाइन कर अपने सियासी सफर की शुरुआत की. बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में ज्वाइन कर ली. शरद पवार ने आईएनसी की स्थापना साल 1999 में की थी. जब सिन्नर विधानसभा क्षेत्र से NCP ने उन्हें टिकट नहीं दिया तब वो शिवसेना में चले गए. साल 1999 और 2004 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सीट जीती. बाद में वो तत्कालीन शिवसेना नेता नारायण राणे के विद्रोह में शामिल हो गए और उनके साथ कांग्रेस में शामिल हो गए.

कांग्रेस, शिवसेना और BJP होते हुए फिर NCP पहुंचे

साल 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर तीसरी बार सिन्नर से जीत हासिल की. ​​2014 के विधानसभा चुनाव में वे फिर से बीजेपी में शामिल हो गए और शिवसेना उम्मीदवार राजभाऊ वाजे से हार गए. साल 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने नासिक लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और शिवसेना उम्मीदवार के खिलाफ फिर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा. इसके बाद साल 2019 के विधानसभा चुनावों में वे एक बार फिर NCP में शामिल हो गए और बहुत कम अंतर से चौथी बार सिन्नर विधानसभा सीट जीती. 2024 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार उदय सांगले को भारी अंतर से करारी शिकस्त दी.

यह भी पढ़ेंः महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार