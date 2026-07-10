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महाराष्ट्र ATS की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा; 102 लोगों से पूछताछ

Maharashtra ATS On Crime Network: महाराष्ट्र में एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इसके लिए पूरे राज्य में 102 लोगों से पूछताछ की गई. ATS के मुताबिक, इस टेरर नेटवर्क में युवाओं को शामिल करने की बड़ी तैयारी थी.

Written ByAshwini Kumar Pandey
Published: Jul 10, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:02 PM IST
महाराष्ट्र ATS की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा; 102 लोगों से पूछताछ

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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