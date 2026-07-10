/महाराष्ट्र ATS की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा; 102 लोगों से पूछताछ

Maharashtra News: महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी से कथित रूप से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है.
शुक्रवार सुबह 7 बजे से महाराष्ट्र ATS की 18 क्षेत्रीय यूनिटों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए राज्यभर में 102 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.
ATS के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. जांच एजेंसी का दावा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं से संपर्क स्थापित कर उन्हें प्रभावित करने, ब्रेनवॉश करने और देशविरोधी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने की कोशिश की जा रही थी.
ATS का कहना है कि बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को पैसों का लालच देकर अपने नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा था. इसके अलावा गोपनीय सूचनाएं जुटाने और स्थानीय स्तर पर स्लीपर सेल या एजेंट तैयार करने की भी आशंका जताई गई है. इस कार्रवाई के साथ महाराष्ट्र ATS ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. एजेंसी ने कहा है कि अभिभावक अपने बच्चों की इंटरनेट और सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखें. सोशल मीडिया पर किसी भी अज्ञात व्यक्ति से संपर्क करने से बचें, ऑनलाइन मिलने वाले किसी भी संदिग्ध या गैरकानूनी ऑफर, लालच या प्रस्ताव से दूर रहें.
एजेंसी ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न देने और उन्हें आगे शेयरन न करने की भी सलाह दी है और कहा है कि अगर कोई संदिग्ध गतिविधि या संपर्क दिखाई दे तो तत्काल पुलिस या ATS को इसकी जानकारी दें. ATS का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के बीच सतर्कता और जागरूकता ही युवाओं को ऐसे नेटवर्क के प्रभाव से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है. फिलहाल हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.