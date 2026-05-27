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Hindi Newsदेशईद पर मुंबई की सोसाइटी में बकरों को लेकर जंग, कुर्बानी के विरोध में सुअर ले आए प्रदर्शनकारी; पुलिस भी दौड़ती रही पीछे

ईद पर मुंबई की सोसाइटी में बकरों को लेकर जंग, कुर्बानी के विरोध में सुअर ले आए प्रदर्शनकारी; पुलिस भी दौड़ती रही पीछे

Bakrid Chaos In Maharashtra: महाराष्ट्र में एक हाउसिंग सोसाइटी में बकरीद के मौके पर कुर्बानी के लिए बकरियों की एंट्री पर बड़ा विरोध हुआ. इसको लेकर मामला सांप्रदायिक तनाव तक पहुंचा. कई लोग तो बकरियों के विरोध में सोसाइटी के अंदर सुअर तक ला गए.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 27, 2026, 05:17 PM IST
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ईद पर मुंबई की सोसाइटी में बकरों को लेकर जंग, कुर्बानी के विरोध में सुअर ले आए प्रदर्शनकारी; पुलिस भी दौड़ती रही पीछे

Maharashtra News: मुंबई में ईद से पहले एक हाउसिंग सोसाइटी में के बकरों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सांप्रदायिक तनाव में बदल चुका है. आलम ये है कि इसको लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और भारी पुलिस बल तैनात हो गई है. बता दें कि मीरा रोड के पूनम क्लस्टर 1 में ईद-उल-अजहा से पहले 50 से ज्यादा लाई गई बकरियों को रखने के लिए एक शेड बनाया गया था, जिसपर आपत्ति जताते हुए लोगों ने उसे तोड़ दिया. वहीं, अब इस विवाद के बीच कुछ लोग बकरियों का विरोध करने के लिए एक सुअर ला गए.    

कुर्बानी को लेकर विवाद 

मामले को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि सोसाइटी में रहने वाले मुस्लिम परिवार सालों से कुर्बानी के लिए जानवर लाते रहे हैं. नगर पालिका के नियमों के मुताबिक, साफ-सफाई को लेकर दिए गए आदेशों का पालन करते हुए पब्लिक जगहों पर कुर्बानी से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए अस्थायी अनुमति दी जाती थी. हालांकि, समय-समय पर कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया. लोगों के मुताबिक इससे पहले भी विवाद हुआ है, लेकिन इस बार तनाव ज्यादा बढ़ गया.  

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बकरियों को हटाने की मांग 

सोमवार ( 25 मई 2026) की रात लगभग 10 बजे स्थिति तब और बिगड़ी गई, जब कई बजरंग दल के कार्यकर्ता हाउसिंग सोसाइटी में घुस गए और बकरियों को हटाने की मांग करने लगे. बताया जाता है कि इसके बाद कार्यकर्ताओं और निवासियों के बीच कहा-सुनी गई. तकरीबन 2 घंटे बाद बजरंग दल के एक अन्य कार्यकर्ता नागनाथ कांबले अपने समर्थकों के साथ सोसाइटी पहुंचे. रात 1 बजे से कुछ ही देर पहले, एक अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से चाकू से कांबले पर हमला करने की कोशिश की. इस दौरान एक अन्या कार्यकर्ता हर्ष सिंह ने हमलावर को रोकने की कोशिश की, जिससे उनके हाथ में चोट आ गई.   

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विरोध में लाए सुअर 

इस घटना के बाद पुलिस ने सोसाइटी में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया. हालांकि, इसके बावजूद मंगलवार ( 26 मई 2026) तो तनाव फिर से भड़क उठा और 100 से ज्यादा बजरंग दल समर्थक सोसाइटी के बाहर जमा हो गए और बकरियों को हटाने की मांग करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान दोनों समुदायों के बीच मामूली झड़पें हुईं, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाया. दोपहर बाद स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई, जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक सुअर को सोसाइटी परिसर के पास लाकर रख दिया. उनका कहना था कि अगर सोसाइटी में बकरियों को लाया जा सकता है, तो वे भी सुअरों को यहां लाएंगे. मामले को लेकर पुलिस ने जानवर को परिसर में प्रवेश करने से रोका और तनाव बढ़ने से पहले ही स्थिति को कंट्रोल में कर लिया.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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