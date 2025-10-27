रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज में दबकर एक और मौत

Online gaming addiction debt: महाराष्ट्र के रहने वाले एक युवक ने ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते अपनी जान ले ली. बरशी में ब्यूटी सैलून की चेन चलाने वाले 32 वर्षीय समाधान तुकाराम नानवरे ऑनलाइन गेमिंग के चलते भारी कर्ज के तले बोझ तले दबे थे. जिसके चलते उन्होंन शुक्रवार को आत्महत्या कर ली. जानकारी के अनुसार आत्महत्या से पहले रात को समाधान ने अपनी मां और बहन के साथ खाना खाया था और अपने रूम में सोने के लिए चला गया था. सुबह जब उनकी मां पानी गर्म करने के लिए उठी तो उन्होंने नानवरे का शव कमरे में लगी लोहे की कुंडी से लटका हुआ पाया.

बढ़ता गया कर्ज

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सैलून चेन के मालिक नानवरे पिछले काफी वर्षों से ऑनलाइन गेम की लत का शिकार थे और इस लत की वजह से उनको पैसों का काफी भारी नुकसान भी हुआ था. पैसे के नुकसान की भरपाई के लिए समाधान नानवरे ने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के अलावा बैंक से भी पैसा उधार ले रखा था. इतना ही नहीं उसने ऑनलाइन गेम खेलने वाले खिलाड़ियों और दूसरे कई लोगों से पैसे उधार लिए थे लेकिन उस पर कर्ज लगातार बढ़ता गया और इससे परेशान होकर आखिरकार उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला लिया.

आर्थिक संकट

समाधान नानवरे के परिवार में उनके माता-पिता के अलावा तीन बहने, पत्नी और एक तीन साल का बेटा भी था. नानवरे की आत्महत्या के बाद उसके परिवार पर आर्थिक संकट छाया हुआ है क्योंकि, वो परिवार में अकेले कमाने वाले थे. दरअसल, नानवरे ने अपने पिता के दिल का ऑपरेशन करवाने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसा उधार लिया था, अब इन पैसों को चुकाने की चिंता भी उनके परिवार को है. लिहाजा उनके पास कोई दूसरा तरीका अब नजर नहीं आ रहा है, मृतक नानवरे की पत्नी के मायके के लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं जिसकी वजह से वो भी काफी असहाय नजर आ रही है.

शिवसेना ने बैन की मांग की

महाराष्ट्र में ऑनलाइन गेमिंग के चलते सुसाइड करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इसी वर्ष जून के महीने में ऑनलाइन गेम खेलने वाले धारासिव में परिवार के तीन लोगों ने आत्महत्या कर ली थी. इस तरह की घटनाओं के बढ़ने पर शिवसेना यूबीटी ने सरकार से ऑनलाइन गेम को बैन करने की मांग की थी.