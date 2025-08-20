Maharashtra Best Election: महाराष्ट्र में द बेस्ट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी चुनाव (BEST चुनाव 2025) के परिणाम सामने आ चुके हैं. इस चुनाव के लिए 18 अगस्त 2025 को मतदान हुआ था. मंगलवार 19 अगस्त 2025 को इसके रिजल्ट की घोषणा होने वाली थी, लेकिन भारी बारिश के कारण वोट काउंटिगं देर से शुरू हुई और परिणाम रात को घोषित किए गए.

ठाकरे ब्रदर्स को लगा झटका

इस चुनाव में सबसे चर्चित ठाकरे ब्रदर्स उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के उत्कर्ष पैनल को 1 भी सीट नहीं मिली, जिससे दोनों भाईयों को बड़ा झटका लगा है. साथ ही यह ठाकरे समूह और MNS पार्टी के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि दोनों आने वाले मुंबई नगर निगम चुनाव में एक साथ लड़ने का प्लान बना रहे हैं. इस चुनाव में सबसे कम चर्चा में रहने वाले शशांकराव पैनल का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है.

ये भी पढ़ें- पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसमें क्या है ऐसा खास?

खोई 9 साल की सत्ता

बता दें कि बेस्ट पटपेढ़ी में कुल 21 सीटों के लिए इलेक्शन हुए थे, जिसमें शशांकराव पैनल के सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार जीते. वहीं प्रसाद लाड, नितेश राणे और किरण पावस्कर (महायुति) के सहकार समृद्धि पैनल के 7 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. ठाकरे की शिवसेना ने इस हार के कारण अपनी 9 साल की सत्ता को खो दिया है. ठाकरे ब्रदर्स का इस चुनाव में एक भी सीट न जीतना मनसे और शिवसेना के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है.

ये भी पढ़ें- माता वैष्णो देवी में वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप, श्रद्धालु इन बातों का रखें ध्यान

खतरे में आया ठाकरे ब्रदर्स का भविष्य

ठाकरे की कामगार सेना का बेस्ट पटपेढ़ी पर बीते कई सालों से दबदबा रहा है. इसलिए उनके पास अपनी ताकत दिखाने के लिए इस चुनाव में बेहतरीन मौका था. ठाकरे बंधुओं ने इसके लिए उत्कर्ष पैनल भी बनाया. इसलिए इस इलेक्शन की काफी चर्चा हुई थी, हालांकि अब मनसे और ठाकरे गुट के लिए यह हार बेहद बड़ा झटका साबित हुई है. ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने के बावजूद इस चुनाव में जीत न पाने से उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं.

FAQ

कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए थे?

बेस्ट पटपेढ़ी में कुल 21 सीटों के लिए चुनाव हुए थे.

शशांकराव पैनल का प्रदर्शन कैसा रहा?

शशांकराव पैनल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और 14 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की.

इस चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स की हार का क्या प्रभाव पड़ेगा?

ठाकरे ब्रदर्स की हार का प्रभाव उनके राजनीतिक भविष्य पर पड़ सकता है और मनसे और शिवसेना के लिए भी यह हार एक बड़ा झटका साबित हो सकती है.