देश

महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, 7 किलो सोना-चांदी ले उड़े चोर

Maharashtra Theft: घटना जलगांव जिले के रमनंद नगर थाना इलाके की बताई जा रही है. घटना सोमवार रात को उस वक्त हुई जब बंगले पर कोई नहीं था, इस मौके का फायदा उठाते हुए चोर ताला तोड़कर अंदर पहुंचे और सोने के जेवरात और चांदी के साथ-साथ नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 03, 2025, 08:49 PM IST
Maharashtra News: चोरों के हौंसले अब इतने बुलंद हो चले हैं की वो सामान्य लोगों के साथ-साथ हाई प्रोफाइल हस्तियों के घरों को भी निशाना बनाने लगे हैं. ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में देखने को मिला जब दिग्गज बीजेपी नेता एकनाथ खडसे के घर पर चोरों ने मौका देखकर लाखों की चोरी कर डाली. घटना जलगांव जिले के रमनंद नगर थाना इलाके की बताई जा रही है. घटना सोमवार रात को उस वक्त हुई जब बंगले पर कोई नहीं था, इस मौके का फायदा उठाते हुए चोर ताला तोड़कर अंदर पहुंचे और सोने के जेवरात और चांदी के साथ-साथ नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया. सुबह जब केयरटेकर को बंगले पर चोरी की भनक लगी तो उसने तुरंत पुलिस को इस घटना की जानकारी दी. 

बंगले पर नहीं कोई सीसीटीवी
दरअसल महाराष्ट्र के दिग्गज नेता एकनाथ खडसे का बंगला जलगांव के रमनंद इलाके में हैं. सोमवार को बगले पर किसी के न होने के कारण चोरों ने मौका पाकर 68 ग्राम सोना और 7 किलो चांदी के अलावा 35 हजार रुपए की नकदी लूट ली. घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस को बंगले पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा जिसके चलते उनको आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना पड़ा. बंगले पर कैमरे न लगे होने की वजह से चोरों को भी आराम से चोरी करने के लिए काफी समय मिला.

जियाउद्दीन शेख गिरफ्तार
पुलिस को जांच के दौरान एक दोपहिया के तौर पर सुराग हाथ लगा, जिसका पता चलते ही पुलिस दुपहिया मालिक के पास पहुंची. पुलिस पूछताछ में सामने आया की चोरी बाइक मालिक के रिश्तेदारों ने की है. इसके बाद पुलिस ने मास्टर कॉलोनी में रहने वाले जियाउद्दीन शेख को चोरी के इस मामले में गिरफ्तार कर लिया. जियाउद्दीन के जरिए पुलिस ने चोरों की कड़ी को जोड़ते हुए उल्हासनगर से चिराग इकबाल सैय्यद और कल्याण से कैलाश हीराचंद को भी हिरासत में ले लिया.

यह भी पढ़ें: अब आसमान से लीजिए समंदर और शहर का मजा, चेन्नई के मरीना बीच पर बनेगा सोलर एनर्जी वाला रोपवे

तीन आरोपी फरार

गिरफ्तार किए गए चोर आरोपियों के पास से पुलिस को छह लाख इक्कीस हजार रुपये का सोना-चांदी बरामद हुआ. हालांकि, इस चोर गिरोह के तीन मुख्य सदस्य बिल्ला अब्दुल करीम चौधरी, एजाज अहमद  उर्फ बाबा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. पूछताछ में पुलिस को इन तीनों के मुंबई और गुजरात में दर्ज 20 से ज्यादा चोरी में शामिल होने की जानकारी मिली.दूसरी ओर महाराष्ट्र में दिग्गज नेता के घर हुई चोरी की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया है.

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है.

Maharastra NewsEknath KhadseToday Latest Hindi News

