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ये लव मैरिज नहीं, लव जिहाद है... महाराष्ट्र में लड़कियों के दूसरे धर्म में शादी को लेकर बवाल, सड़कों पर उतरा हिंदू-जैन संगठन

Love Jihad: महाराष्ट्र भाजपा का आरोप है कि पालघर जिले में बोरडी और घोलवड गांव की दो जैन युवतियों की मुस्लिम युवकों से शादी प्रेम विवाह नहीं, बल्कि लव जिहाद का मामला है. इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 10, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:58 PM IST
ये लव मैरिज नहीं, लव जिहाद है... महाराष्ट्र में लड़कियों के दूसरे धर्म में शादी को लेकर बवाल, सड़कों पर उतरा हिंदू-जैन संगठन

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