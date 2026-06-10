/ये लव मैरिज नहीं, लव जिहाद है... महाराष्ट्र में लड़कियों के दूसरे धर्म में शादी को लेकर बवाल, सड़कों पर उतरा हिंदू-जैन संगठन

चित्रा वाघ ने कहा कि केवल दो युवतियों का ही मामला नहीं है, बल्कि अन्य युवतियों के भी इस तरह के मामलों में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है. उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों और जैन समाज के लोगों ने महाराष्ट्र सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है. साथ ही यह भी मांग की गई है कि प्रेम विवाह के मामलों में माता-पिता की सहमति से जुड़े प्रावधानों पर विचार किया जाए और गुजरात की तर्ज पर आवश्यक कानूनी व्यवस्था महाराष्ट्र में भी लागू की जाए. चित्रा वाघ ने विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाली युवतियों को मिलने वाले स्टूडेंट वीजा के मामलों में भी अभिभावकों को अनिवार्य रूप से जानकारी देने की व्यवस्था लागू करने की मांग की है. फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पालघर जिले में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है तथा लोगों की नजर महाराष्ट्र सरकार की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है.