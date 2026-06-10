/ये लव मैरिज नहीं, लव जिहाद है... महाराष्ट्र में लड़कियों के दूसरे धर्म में शादी को लेकर बवाल, सड़कों पर उतरा हिंदू-जैन संगठन

Maharashtra News: गुजरात के अंतिम छोर पर स्थित वलसाड जिले के उमरगाम तालुका से सटे महाराष्ट्र के पालघर जिले में कथित लव जिहाद के मुद्दे को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है. दहानू तालुका में इस मामले को लेकर तनावपूर्ण माहौल देखा जा रहा है और कई जगहों पर बंद का आह्वान भी किया गया. हिंदू संगठनों और जैन समाज में इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है.
महाराष्ट्र भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ ने आरोप लगाया है कि उमरगाम से सटे बोरडी और घोलवड गांव की दो जैन युवतियों द्वारा मुस्लिम युवकों के साथ किए गए प्रेम विवाह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र हो सकता है.
चित्रा वाघ ने कहा कि केवल दो युवतियों का ही मामला नहीं है, बल्कि अन्य युवतियों के भी इस तरह के मामलों में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है. उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों और जैन समाज के लोगों ने महाराष्ट्र सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है. साथ ही यह भी मांग की गई है कि प्रेम विवाह के मामलों में माता-पिता की सहमति से जुड़े प्रावधानों पर विचार किया जाए और गुजरात की तर्ज पर आवश्यक कानूनी व्यवस्था महाराष्ट्र में भी लागू की जाए. चित्रा वाघ ने विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाली युवतियों को मिलने वाले स्टूडेंट वीजा के मामलों में भी अभिभावकों को अनिवार्य रूप से जानकारी देने की व्यवस्था लागू करने की मांग की है. फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पालघर जिले में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है तथा लोगों की नजर महाराष्ट्र सरकार की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है.
गुजरात के अंतिम छोर पर स्थित वलसाड जिले के उमरगाम तालुका की सीमा से लगे महाराष्ट्र के बोरडी और घोलवड क्षेत्र में कथित लव जिहाद के मुद्दे को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है. दो जैन युवतियों द्वारा अन्य धर्म के युवकों के साथ प्रेम विवाह करने के मामले को लेकर हिंदू संगठनों और जैन समाज में भारी नाराजगी देखी जा रही है. इस मामले में केवल दो युवतियां ही नहीं, बल्कि अन्य युवतियों के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है. घटना के विरोध में बोरडी, घोलवड समेत दहानू तालुका में बंद का आयोजन किया गया. पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. महाराष्ट्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, साथ ही गुजरात में लागू माता-पिता की सहमति से संबंधित कानूनी प्रावधानों जैसी व्यवस्था महाराष्ट्र में भी लागू करने की मांग उठ रही है.
बोरडी और घोलवड गांव की दो जैन युवतियों द्वारा अन्य धर्म के युवकों के साथ प्रेम विवाह करने के मामले ने पूरे क्षेत्र में चर्चा और विवाद को जन्म दे दिया है. इस घटना को लेकर जैन समाज और विभिन्न हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया है. मामले को लेकर दहानू तालुका के कई क्षेत्रों में व्यापारियों ने स्वेच्छा से बंद का समर्थन किया. सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और बैठकों का आयोजन किया गया. स्थानीय लोगों और समाज के अग्रणियों द्वारा सरकार से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है. विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि गुजरात की तरह महाराष्ट्र में भी अंतरधार्मिक विवाहों से जुड़े कानूनों में आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए, ताकि ऐसे मामलों में अधिक पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित हो सके. ( रिपोर्ट- नीलेश जोशी)