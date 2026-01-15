BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, चुनाव आयोग पर लगाए आरोप

BMC Polls: महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता गणेश नाइक नवी मुंबई में अपना वोट नहीं डाल पाए. उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग की गलती को जिम्मेदार ठहराया है. गणेश नाइक ने बताया कि सालों से वे एक ही स्कूल में वोट डालते आ रहे हैं लेकिन इस बार उनका वोटिंग सेंटर बदल दिया गया. जब वे नए सेंटर पहुंचे तो वहां न उन्हें सही कमरा मिला और ना मिला वोटर लिस्ट में उनका नाम. उन्होंने आरोप लगाया कि उनका पूरा परिवार एक ही बिल्डिंग में रहता है फिर भी सबके नाम अलग-अलग तीन केंद्रों पर डाल दिए गए हैं जिससे वोट डालने में परेशानी हो रही है.

गणेश नाइक ने क्या कहा?

वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर उन्होंने कहा कि, 'अगर मेरे जैसे मंत्री का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो सकता है तो जरा सोचिए आम जनता को कितनी परेशानी हो रही होगी'. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के वॉर्ड बनाने और वोटिंग की पूरी प्रक्रिया में जानबूझकर गलतियां की गई हैं. नाइक ने कहा, कुछ लोग पैसे और चालबाजी से चुनाव जीतना चाहते हैं लेकिन जनता अब इन झांसों में नहीं आएगी.

नवी मुंबई का चुनावी मुकाबला

नवी मुंबई में बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच कड़ा मुकाबला है. दोनों ही पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं हो पाया इसलिए वे अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं. बीजेपी सबी 111 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जबकि शिंदे वाली शिवसेना ने 105 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं.

गणेश नाइक के गंभीर आरोप

नवी मुंबई में बीजेपी नेता गणेश नाइक और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच जोरदार टक्कर है. नाइक ने आरोप लगाया कि चुनाव के लिए वॉर्डों को गलत तरीके से बनाया गया है और पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ियां की गई हैं. उन्होने कहा कि, जनता अब पैसों और चालबाजी के झांसे में नहीं आएगी.

पूरे महाराष्ट्र का समीकरण

नवी मुंबई के साथ-साथ मुंबई (BMC), ठाणे, नागपुर, पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ जैसे 28 नगर निगमों में लिए गुरूवार की सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं. चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग शांति से वोट डाल सकें इसके लिए सराकर ने छुट्टी घोषित की है. इस चुनाव के वोटों की गिनती शुक्रवार को शुरू होगी.