Advertisement
trendingNow13075045
Hindi NewsदेशBMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, चुनाव आयोग पर लगाए आरोप

BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, चुनाव आयोग पर लगाए आरोप

BMC Election 2026: नवी मुंबई में उस समय हड़कंप मच गया जब भाजपा के बड़े नेता गणेश नायक को बिना वोट डाले ही वापस लौटना पड़ा. गणेश नायक जब अपना वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे तो पता चला कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 15, 2026, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, चुनाव आयोग पर लगाए आरोप

BMC Polls: महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता गणेश नाइक नवी मुंबई में अपना वोट नहीं डाल पाए. उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग की गलती को जिम्मेदार ठहराया है. गणेश नाइक ने बताया कि सालों से वे एक ही स्कूल में वोट डालते आ रहे हैं लेकिन इस बार उनका वोटिंग सेंटर बदल दिया गया. जब वे नए सेंटर पहुंचे तो वहां न उन्हें सही कमरा मिला और ना मिला वोटर लिस्ट में उनका नाम. उन्होंने आरोप लगाया कि उनका पूरा परिवार एक ही बिल्डिंग में रहता है फिर भी सबके नाम अलग-अलग तीन केंद्रों पर डाल दिए गए हैं जिससे वोट डालने में परेशानी हो रही है. 

गणेश नाइक ने क्या कहा?
वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर उन्होंने कहा कि, 'अगर मेरे जैसे मंत्री का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो सकता है तो जरा सोचिए आम जनता को कितनी परेशानी हो रही होगी'. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के वॉर्ड बनाने और वोटिंग की पूरी प्रक्रिया में जानबूझकर गलतियां की गई हैं. नाइक ने कहा, कुछ लोग पैसे और चालबाजी से चुनाव जीतना चाहते हैं लेकिन जनता अब इन झांसों में नहीं आएगी. 

यह भी पढे़ं: चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी बड़ी चेतावनी

Add Zee News as a Preferred Source

नवी मुंबई का चुनावी मुकाबला
नवी मुंबई में बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच कड़ा मुकाबला है. दोनों ही पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं हो पाया इसलिए वे अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं. बीजेपी सबी 111 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जबकि शिंदे वाली शिवसेना ने 105 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. 

गणेश नाइक के गंभीर आरोप
नवी मुंबई में बीजेपी नेता गणेश नाइक और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच जोरदार टक्कर है. नाइक ने आरोप लगाया कि चुनाव के लिए वॉर्डों को गलत तरीके से बनाया गया है और पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ियां की गई हैं. उन्होने कहा कि, जनता अब पैसों और चालबाजी के झांसे में नहीं आएगी. 

यह भी पढे़ं: 'हर कर्ण को कुंती से मिलने का है हक ...', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर, रुला देगी 41 साल पहले की दास्‍तां

पूरे महाराष्ट्र का समीकरण
नवी मुंबई के साथ-साथ मुंबई (BMC), ठाणे, नागपुर, पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ जैसे 28 नगर निगमों में लिए गुरूवार की सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं. चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग शांति से वोट डाल सकें इसके लिए सराकर ने छुट्टी घोषित की है. इस चुनाव के वोटों की गिनती शुक्रवार को शुरू होगी.   

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

BMC Election 2026

Trending news

'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
PM Modi
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप
BMC Election 2026
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप
'हर कर्ण को कुंती से मिलने का है', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर
Dutch Mayor India
'हर कर्ण को कुंती से मिलने का है', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
BMC Election 2026
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: चुनाव के बीच खूनी संघर्ष? BJP उम्मीदवार पर जानलेवा हमले के बाद भड़के नितिन गडकरी
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: चुनाव के बीच खूनी संघर्ष? BJP उम्मीदवार पर जानलेवा हमले के बाद भड़के नितिन गडकरी
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
Shashi Tharoor
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट