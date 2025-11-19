महाराष्ट्र में अलग खेला ! एक आशंका के चलते अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में भी पैदा हो गई दरार

आप इसे बिहार विधानसभा चुनाव का साइड इफेक्ट कह सकते हैं. एक आशंका के डर से कांग्रेस ने फौरन महाराष्ट्र में बड़ा फैसला ले लिया. बीएमसी चुनाव को लेकर किए इस बड़े से राजनीतिक एक्सपर्ट भी हैरान रह गए. यह देश का एक प्रभावशाली स्थानीय निकाय है. मुंबई महानगरपालिका का चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में कांग्रेस ने बिहार की शर्मनाक हार के बाद भी ऐसा कदम किसके दम पर उठाया गया? किसी को समझ नहीं आया. सहयोगी उद्धव ठाकरे गुट की बेचैनी जरूर बढ़ गई. इनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस का यह कदम विपक्षी एकता के लिए हानिकारक है. अब भाजपा के गठबंधन में भी खलबली मचनी शुरू हो गई है. तीन साथियों की चल रही सरकार में किसके मन में क्या है, वे ही जानें.

जी हां, महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति सरकार के भीतर नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है. मंगलवार को शिंदे की शिवसेना के सभी मंत्री साप्ताहिक कैबिनेट मीटिंग में आए ही नहीं. अध्यक्षता सीएम देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे. यह स्पष्ट तौर पर मीटिंग का बहिष्कार था. ऐसे समय में जब राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव करीब हैं, इस तरह का बायकॉट शिंदे सेना की नाराजगी को दिखाता है. अंदरखाने कहा जा रहा है कि जिस तरह से भाजपा अपने काडर को ध्यान में रखकर भर्तियां कर रही है उससे शिंदे गुट नाराज है. यहां भर्तियों का मतलब निकाय चुनाव से जुड़ा है.

मंत्रियों ने क्यों किया सीएम का बहिष्कार?

वैसे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मीटिंग में आए थे लेकिन उनके साथ कैबिनेट मीटिंग में एक भी मंत्री नहीं पहुंचा. यह शिंदे सेना की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है. डिप्टी CM के पहुंचने से यह कहा जा सकता है कि नाराजगी बाकी नेताओं में हैं. गौर करने वाली बात यह है कि वे सभी प्री-कैबिनेट ब्रीफिंग में दिखे लेकिन मेन सेशन में आए ही नहीं. बाद में वे अपनी शिकायतों को लेकर जरूर सीएम ऑफिस गए.

मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है कि भाजपा शिंदे सेना के नेताओं को कल्याण-डोंबीवली महानगरपालिका से दूर रखने की जानबूझकर कोशिश कर रही है.

कैबिनेट बैठक का बहिष्कार महाराष्ट्र का अपमान

उद्धव सेना को मौका मिला तो शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने तंज कसा. आदित्य ने मंत्रियों के कैबिनेट बैठक का बहिष्कार करने को महाराष्ट्र के लोगों का अपमान बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे नहीं गए मतलब वे नाराज हैं. मुख्यमंत्री और भाजपा पर भयंकर गुस्सा है कि वे चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि अपने स्वार्थ के लिए राज्य परिषद की बैठक का बहिष्कार करना महाराष्ट्र और उसकी जनता का अपमान है. कैबिनेट की बैठकें जनता की समस्याओं के समाधान के लिए होती हैं, अपनी बकबक करने के लिए नहीं. ये कैसा चल रहा है? ये सब महाराष्ट्र के लिए चिंताजनक है.

कांग्रेस के अकेले जाने की वजह

दरअसल, जब से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे- दोनों भाइयों के बीच फिर से प्रेम बढ़ा है, कांग्रेस खुद को असहज महसूस करने लगी है. कांग्रेस को लग रहा है कि अगर शिवसेना (उद्धव) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में दोस्ती होती है तो हिंदीभाषी लोग और मुस्लिम समुदाय उससे दूर जा सकता है. मनसे की छवि हिंदीभाषी विरोधी बन गई है. कांग्रेस को डर है कि ऐसे में उद्धव गुट के साथ लड़े तो वोट नहीं मिलेंगे.

कांग्रेस के इस फैसले पर उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में तंज कसते हुए लिखा गया है कि बिहार में तो राज ठाकरे और उद्धव गुट नहीं था फिर भी हार गए.

