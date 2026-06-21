Maharashtra News: महाराष्ट्र में दोस्त के बर्थ डे पार्टी का जश्न मनाने के लिए बाहर घूमने जाने का प्लान कुछ लोगों के लिए घातक साबित हुआ. यहां रविवार ( 21 जून 2026) की सुबह मुंबई-वडोदरा हाइवे के बदलापुर में एक लग्जरी कार दुर्घटना का शिकार हो गई. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 1 गंभीर रूप से घायल हो गया.
बताया जा रहा है कि गाड़ी 251 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज स्पीड से चल रही थी. गाड़ी का हुड खुला हुआ था, जिसके चलते कन्वर्टिबल BMW कार दुर्घटना में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.
शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, ड्राइवर ने तेज रफ्तार कार पर से कंट्रोल खो दिया था, जिसके चलते गाड़ी हाइवे के डिवाइडर से बुरी तरह टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह नष्ट हो गई और पीड़ितों के शरीर के अंग आधे किलोमीटर दूर तक छिटक गए. हादसे में मृतकों की पहचान 24 साल के योगेश किशन नेगी और 22 साल की रेबेका बाबू जैकब के रूप में हुई है. वहहीं, घायल की पहचान 26 साल के अंगद गिल के रूप में हुई है. गिल और नेगी बदलापुर के निवासी हैं, जबकि रेबेका बांद्रा की रहने वाली थीं. गिल गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें कल्याण के 'फोर्टिस हॉस्पिटल' में भर्ती कराया गया है. ये सभी दोस्त रविवार को योगेश नेगी का जन्मदिन मनाने के लिए बाहर गए थे.
पुलिस के मुताबिक, यह घटना बदलापुर के एरंजाद के पास तड़के करीब 2 बजे घटी. गाड़ी टिटवाला की ओर से बदलापुर की तरफ जा रही थी कि तभी चालक ने कंट्रोल खो दिया. तेज रफ्तार के वजह से ड्राइवर अंधेरे में सड़क की स्थिति का सही अंदाजा नहीं लगा पाया और दुर्घटना हो गई. कार हाईवे डिवाइडर से बुरी तरह टकराकर कई बार पलट गई. दुर्घटना से ठीक पहले कार के अंदर रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्पीडोमीटर 251 किलोमीटर प्रति घंटे की खतरनाक स्पीड दिखा रहा है.
'HT'की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना को लेकर बदलापुर पश्चिम पुलिस स्टेशन के SP किशोर शिंदे ने बताया,' हमने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए उल्हासनगर के सरकारी अस्पताल भेज दिया है, क्योंकि कार कन्वर्टिबल थी और उसका बोनट खुला था इसलिए टक्कर के समय उसमें सवार लोग बाहर गिर गए, जिससे उन्हें जानलेवा चोटें आईं. हमें अभी तक यह पता नहीं चला है कि दुर्घटना के समय गाड़ी कौन चला रहा था. परिवार के सदस्य अभी बोलने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए हम उनके बयान दर्ज करने का इंतजार कर रहे हैं.'