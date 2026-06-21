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बर्थडे मनाने के चक्कर में मौत को दिया न्यौता, तेज स्पीड में डिवाइडर से टकराई BMW; दूर-दूर छिटके शरीर के अंग

Mumbai BMW Accident: महाराष्ट्र में बर्थडे पार्टी के लिए घूमने जा रहे कुछ लोगों की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई. वहीं, 1 गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 21, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:15 PM IST
बर्थडे मनाने के चक्कर में मौत को दिया न्यौता, तेज स्पीड में डिवाइडर से टकराई BMW; दूर-दूर छिटके शरीर के अंग

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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