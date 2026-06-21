शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, ड्राइवर ने तेज रफ्तार कार पर से कंट्रोल खो दिया था, जिसके चलते गाड़ी हाइवे के डिवाइडर से बुरी तरह टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह नष्ट हो गई और पीड़ितों के शरीर के अंग आधे किलोमीटर दूर तक छिटक गए. हादसे में मृतकों की पहचान 24 साल के योगेश किशन नेगी और 22 साल की रेबेका बाबू जैकब के रूप में हुई है. वहहीं, घायल की पहचान 26 साल के अंगद गिल के रूप में हुई है. गिल और नेगी बदलापुर के निवासी हैं, जबकि रेबेका बांद्रा की रहने वाली थीं. गिल गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें कल्याण के 'फोर्टिस हॉस्पिटल' में भर्ती कराया गया है. ये सभी दोस्त रविवार को योगेश नेगी का जन्मदिन मनाने के लिए बाहर गए थे.