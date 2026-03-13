Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, छठी क्लास के छात्रों ने चेक की कॉपी, VIDEO Viral

Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र के सतारा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक स्कूल में छठी क्लास के छात्रों से 10वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियां चेक कराई जा रही थीं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है. वीडियो सामने आने के बाद राज्य शिक्षा बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर बहस छिड़ गई है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब बोर्ड परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है, तो छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी आखिर किसके हाथ में है?

इस घटना ने न सिर्फ बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जांचने की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी चिंता बढ़ा दी है. मामले के सामने आने के बाद अभिभावकों और छात्रों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है. कई लोग इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटण तहसील से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां विदानी स्थित उत्तरेश्वर हाई स्कूल के एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगे हैं. आरोप है कि शिक्षक ने 10वीं के बोर्ड के छात्रों की मराठी विषय की आंसर शीट छठी क्लास के बच्चों से चेक करवाई.

सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना का एक कथित सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में शिक्षक वैभव शेंडे कुछ छात्रों के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने रखी आंसर शीट्स को एक साथ चेक करते नजर आ रहे हैं. आरोप है कि इसी दौरान कक्षा 6 के बच्चों से 10वीं के बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां चेक करवाई. वायरल वीडियो सामने आने के बाद इस मामले को लेकर सवाल उठने लगे हैं और स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, इस मामले में आधिकारिक तौर पर क्या कार्रवाई की गई है, इसे लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

Add Zee News as a Preferred Source

छात्रों के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़

छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. इसे छात्रों के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ के रूप में देखा जा रहा है. घटना सामने आने के बाद से ही मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं, खासकर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) की व्यवस्था पर भी उंगली उठाई जा रही है. मामले को लेकर अभिभावकों में भारी नाराजगी है. उनका कहना है कि इतनी बड़ी लापरवाही से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. गुस्साए अभिभावक शिक्षा विभाग से तत्काल जांच और सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं. इस बीच लोगों ने उत्तरेश्वर हाई स्कूल के प्रशासन और शिक्षक वैभव शेंडे के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग तेज कर दी है. हालांकि, पूरे मामले पर अभी तक स्कूल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.