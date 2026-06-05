मराठा समुदाय को OBC समुदाय जैसी सुविधाएं, शिक्षा से जुड़ी रियायतों समेत 8 नई योजनाओं की सौगात

Maratha community OBC-like facilities: मराठा समुदाय को महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बड़ी सौगात दी है. राज्य सरकार ने अपने एक फैसले में मराठा समुदाय को ओबीसी (OBC) समुदाय जैसी सुविधाएं देने का ऐलान किया है. इस फैसले से अब मराठा समुदाय को ओबीसी कम्युनिटी की तरह शिक्षा से जुड़ी रियायतों समेत 8 नई योजनाओं का तोहफा मिला है. आपको बताते चलें कि लंबे समय से मराठा कम्युनिटी अपने लिए आरक्षण की मांग करते हुए आंदोलन कर रही थी.

शिक्षा से जुड़ी रियायतें और सुविधाएं

महाराष्ट्र की सरकार ने OBC समुदाय के लिए राज्य में चल रही योजनाओं की तर्ज पर मराठा समुदाय के लिए आठ नई योजनाएं शुरू करने का फ़ैसला किया है.

आइए, उन योजनाओं के बारे में जानें जो मराठा समुदाय के लिए उपलब्ध होंगी, जो OBC के लिए भी हैं.

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