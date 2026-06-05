मराठा समुदाय को OBC समुदाय जैसी सुविधाएं, शिक्षा से जुड़ी रियायतों समेत 8 नई योजनाओं की सौगात

मराठा समुदाय को महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बड़ी सौगात दी है. राज्य सरकार ने अपने एक फैसले में मराठा समुदाय को ओबीसी (OBC) समुदाय जैसी सुविधाएं देने का ऐलान किया है.
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Maratha community OBC-like facilities: मराठा समुदाय को महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बड़ी सौगात दी है. राज्य सरकार ने अपने एक फैसले में मराठा समुदाय को ओबीसी (OBC) समुदाय जैसी सुविधाएं देने का ऐलान किया है. इस फैसले से अब मराठा समुदाय को ओबीसी कम्युनिटी की तरह शिक्षा से जुड़ी रियायतों समेत 8 नई योजनाओं का तोहफा मिला है. आपको बताते चलें कि लंबे समय से मराठा कम्युनिटी अपने लिए आरक्षण की मांग करते हुए आंदोलन कर रही थी.
महाराष्ट्र की सरकार ने OBC समुदाय के लिए राज्य में चल रही योजनाओं की तर्ज पर मराठा समुदाय के लिए आठ नई योजनाएं शुरू करने का फ़ैसला किया है.
आइए, उन योजनाओं के बारे में जानें जो मराठा समुदाय के लिए उपलब्ध होंगी, जो OBC के लिए भी हैं.
पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना.
मोटर वाहन ड्राइवर और कंडक्टर ट्रेनिंग योजना.
सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लास के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना.
छात्रों से जुड़ी 16 अन्य चीज़ों के खर्च की भरपाई करने की योजना.
दूसरे राज्यों में एडेड या बिना-एडेड प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने वाले महाराष्ट्र के निवासियों के लिए योजना.
मराठा समुदाय के छात्र अब उन सभी कोर्स के लिए पात्र होंगे जिनके लिए OBC छात्र शैक्षिक रियायतों और सुविधाओं के हकदार हैं.
शैक्षिक रियायतें उन मराठा समुदाय के छात्रों पर भी लागू होंगी, जिन्हें एडमिशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी की मंज़ूरी से इंस्टीट्यूशनल लेवल पर सेंट्रलाइज़्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) के बाद खाली बची सीटों पर दाखिला मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबोसी की कैटेगरी के छात्रों के लिए प्रावधान होता है.
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कैटेगरी के लिए अभी लागू या भविष्य में लागू होने वाली सभी शैक्षिक रियायतें और सुविधाएं, अगले आदेश तक मराठा समुदाय पर भी अपने-आप लागू होंगी.
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