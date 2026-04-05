स्कूल से घर लौट रहा था परिवार, अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि 6 बच्चों समेत 9 लोगों की हो गई मौत

Children Died After School Annual Function: महाराष्ट्र के एक स्कूल में एनुअल फंक्शन में हिस्सा लेने के बाद कुछ बच्चों और परिवारवालों की मौत हो गई है. इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.
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Maharashtra Road Accident: महाराष्ट्र में नासिक जिले के डिडोरी से एक बड़ी खौफनाक घटना सामने आई है. यहां कुछ बच्चों ने स्कूल के एनुअल फंक्शन में खुशी-खुशी जमकर डांस किया और इसके कुछ ही घंटों बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. घटना में 6 बच्चों समेत 3 व्यसकों की मौत हुई है. बच्चों की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. मौत का कारण सड़क के बीचोंबीच स्थित एक कुआं बना.
शुक्रवार ( 3 अप्रैल 2026) की रात ये बच्चे अपने परिवारवालों के साथ स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में हिस्सा लेने गए था. उन्होंने वहां जमकर डांस किया और ईनाम जीता. प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब वे अपने घर लौट रहे थे बीच रास्ते में एक कुआं पड़ गया, जिसने उनकी जान ले ली. रात के अंधेरे में किसी को भी कुआं नहीं दिखा. ऐसे में गाड़ी सीधे उसमें जा गिरी.
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बीच रात हुए इस हादसे में एक ही परिवार के कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. हादसे में दुर्गाडे परिवार को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा है. कई परिवारों में तो उनके लगभग सभी रिश्तेदार इस हादसे में खत्म हो गए हैं. परिवारवालों के मुताबिक बच्चे बेहद खुश थे और एनुअल प्रोग्राम खत्म होने के बाद जल्दी घर पहुंचना चाहते थे. उन्हें जानकारी भी नहीं थी कि यह उनका आखिरी सफर होने वाला है.
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1- सृष्टि: सृष्टि जनता इंग्लिश स्कूल में आठवीं क्लास में पढ़ती थी. उसने एनुअल फंक्शन में डांस किया था.
2- श्रावणी: अनिल दुर्गाडे की बेटी श्रावणी जनता इंग्लिश स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा थी. उसने भी एनुअल फंक्शन में हिस्सा लिया था.
3- सुनील और रेशमा: सुनील एक किसान था. वह कार्यक्रम देखने के लिए अपने बच्चों के स्कूल पहुंचा था. वहीं रेशमा उनकी पत्नी था. सुनील का पूरा परिवार खत्म हो गया है.
4- राखी: सुनील और रेशमा की बेटी राखी भी जनता इंग्लिश स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा थी. उसे क्लास टॉप करने के चलते एनुअल फंक्शन में सम्मानित किया जाना था.
5- आशा: अनिल दुर्गाडे की पत्नी आशास अपने देवर के साथ बच्चों को फंक्शन दिखाने ले गई थी.
6- श्रद्धा: अनिल दुर्गाडे और आशा की बेटी श्रद्धा भी इंग्लिश स्कूल में सातवीं कक्षा की छात्रा थी. उसने भी एनुअल फंक्शन में डांस में पार्टिसिपेट किया था.
7- श्रेयस: जनता इंग्लिश स्कूल में कक्षा 5 के छात्र श्रेयस को क्रिकेट खेलना पसंद था.
8- समृद्धि: मृतकों में सबसे छोटी समृद्धि नासिक में पहली कक्षा की स्टूडेंट थी.
बताया जा रहा है कि जिस 40 फीट गहरे कुएं में गाड़ी गिरी वह कई सालों से खाली पड़ा था. उसके आसपास कोई मजबूत दीवार नहीं लगाई गई थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कुएं को पहले ढककर रखा जाता था. हालांकि, समय के साथ यह खुल गया. पास में बन रही सड़क के चलते यह और घातक हो गया क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों को कुएं की कोई जानकारी नहीं होती है. हादसे को लेकर लोगों ने प्रशासन से जवाब मांगा है. बार-बार शिकायत करने के बावजूद इसका कोई समाधान नहीं निकला है.
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