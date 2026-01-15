BMC चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, BEST चुनाव के बाद ठाकरे बंधुओं को फिर लगेगा झटका? एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें?

बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के लिए मतदान आज समाप्त हो गया. इसके बाद तमाम सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं. अधिकांश एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को बहुमत मिलता नजर आ रहा है. वहीं, इस चुनाव में भी ठाकरे गुट को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है.
BMC Elections Exit Poll: बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं में मतदान समाप्त हो गया. आज हुए मतदान में लोगों ने जमकर वोटिंग की है. अब से कुछ समय बाद वोटिंग के वास्तविक आंकड़े सामने होंगे. गुरुवार शाम 5.30 बजे वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हुई. इसके बाद अब परिणामों को लेकर चर्चा की जाने लगी है. महाराष्ट्र की सभी 29 महानगरपालिकाओं की वोटिंग की गितनी कल यानी 16 जनवरी को शुरू होगी. सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, इसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे. वोटिंग के समाप्त होने के बाद तमाम सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं.
महाराष्ट्र की सभी 29 महानगरपालिकाओं में चुनाव समाप्त होने के बाद जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, उनमें से अधिकांश ने बीजेपी को बहुमत दिया है. हालांकि, ये केवल एक सर्वे हैं अगर ये वास्तवित नजीतों में तब्दील होते हैं, महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी. ‘एक्सिस माय इंडिया’ और ‘JVC’ के एग्जिट पोल में मुंबई बीएमसी में बीजेपी+ को सबसे अधिक सीटें मिलती नजर आ रही हैं.
किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान?
इस चुनाव में एक्सिस माय इंडिया ने बीजेपी गठबंधन को 131 से 151 सीटें मिलने की संभावना जताई है. वहीं, उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना को 58 से 68 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है. वहीं, सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस की नजर आ रही है, जिसको इस सर्वे में महज 12 से 16 सीटें मिलने की उम्मीद दिखाई गई है.
जेवीसी एग्जिट पोल में क्या?
इसके साथ ही जेवीसी एग्जिट पोल भी लगभग वही इशारा कर रहे हैं, जो ‘एक्सिस माय इंडिया’ ने संभावना जताई है. JVC एग्जिट पोल में बीजेपी+ को 138 सीटें मिलती दिखाईं जा रही हैं. अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, तो बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन आसानी से बहुमत को पार करते हुए एक मजबूत सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा. बीएमसी में सरकार बनाने के लिए बहुमत 114 सीटों पर होता है. बीएमसी में कुल सीटें 227 हैं.
सकल एग्जिट पोल में क्या?
ठीक इसी तरीके से Sakal के एग्जिट पोल में भी बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है. इस एग्जिट पोल में BJP-शिवसेना-एनसीपी वाली महायुति को 119 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जो बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है. इसके अलावा उद्धव गुट वाला गठबंधन महज 75 सीटों पर सिमट सकता है. बेस्ट चुनाव के बाद ठाकरे ब्रदर्स के लिए एक बड़े झटका जैसा हो सकता है. हालांकि, असली फैसला कल सुबह 10 होगा, जब वोटों की गितनी शुरू होगी.
