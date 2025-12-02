महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीखों में बदलाव, हाई कोर्ट ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM

Maharashtra Nikay Election Result: महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों का ऐलान 3 दिसंबर को होना था लेकिन अब हाई कोर्ट ने इसे आगे बढ़ा दिया है. अब नतीजों का ऐलान 21 दिसंबर को होना है.
Maharashtra Local Body Election Results Date: महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजों के ऐलान को आगे बढ़ा दिया गया है. बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार को एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सभी चुनाव वाले निकायों के लिए 21 दिसंबर को एक ही दिन गिनती करने का आदेश दिया गया है. इस आदेश से राज्य चुनाव आयोग (SEC) की वोटों की गिनती करने और इस बुधवार को नतीजे घोषित करने की मूल योजना रद्द हो गई है, जिसका मतलब है कि मंगलवार को यानी आज हुए चुनावों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVM) लगभग तीन और हफ्तों तक सुरक्षित रहेंगी.
राज्य चुनाव आयोग ने शुरू में 4 नवंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए आम चुनावों की घोषणा की थी लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के SEC की नवंबर की डेडलाइन पर या उसके बाद कैंडिडेट नॉमिनेशन अपील पर फैसला देने की वजह से लगभग 24 नगर परिषदों में प्रेसिडेंट और मेंबर पोस्ट के लिए और दूसरी 76 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में 154 पोस्ट के लिए चुनाव 20 दिसंबर तक टाल दिए गए.
हालांकि इस कदम को हाई कोर्ट में कई पिटीशन के जरिए चैलेंज किया गया. पिटीशनर ने तर्क दिया कि 20 दिसंबर को टाले गए चुनावों से पहले एक सेट के चुनावों के नतीजे घोषित करने से वोटर की भावना पर गलत असर पड़ेगा, जिसके लिए एक कॉमन घोषणा की तारीख की जरूरत होगी. इन पिटीशन पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सभी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजे, जिनमें आज वोटिंग वाले भी शामिल हैं, 21 दिसंबर को घोषित किए जाने चाहिए.
20 दिसंबर को वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद एग्जिट पोल घोषित करने की इजाजत है. 21 दिसंबर को नतीजों के ऐलान तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा. टाले गए चुनावों में कैंडिडेट अपने ओरिजिनल चुनाव निशान बनाए रखेंगे. हालांकि कोर्ट ने चुनाव का समय बढ़ाने की वजह से खर्च की लिमिट बढ़ाने की उम्मीदवारों की मांग को खारिज कर दिया.
वोटों की गिनती में तीन हफ्ते की देरी से राज्य प्रशासन और कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर काफी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल बोझ पड़ने की उम्मीद है. एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थाओं को EVM को सुरक्षित रखने के लिए 21 दिसंबर तक स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग सेंटर – पूरे राज्य में कुल मिलाकर लगभग 280 जगहें – रिजर्व रखने होंगे. इन जगहों पर EVMs के लिए तीन हफ्ते तक पुलिस सिक्योरिटी बनाए रखने से रिसोर्स पर जोर पड़ेगा. चुनाव अधिकारियों और स्टाफ को भी काउंटिंग की तारीख तक रोजाना जरूरी इंस्पेक्शन करनी होगी और स्ट्रॉन्ग रूम में रिकॉर्ड पर साइन करने होंगे.
