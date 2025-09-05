'क्या तुम मुझे नहीं पहचानती?' अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने वाली महिला अफसर को फोन पर डांटा

Maharashtra Deputy CM controversy: महाराष्ट्र में एक वीडियो आजकल खूब चर्चा में है. इस वीडियो में कथित तौर पर डिप्टी सीएम अजित पवार एक महिला पुलिस अफसर को फोन पर डांटते हुए दिख रहे हैं. मामला सोलापुर जिले में गैरकानूनी तरीके से हो रही मिट्टी की खुदाई से जुड़ा है. यह पूरा मामला और उस पर आए अलग-अलग बयान अब एक बड़े विवाद की वजह बन गए हैं. वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी ने डिप्टी सीएम पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाए हैं. वहीं इस मामले को लेकर अब एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने सफाई दी है.



क्या है पूरा मामला?

यह मामला सोलापुर जिले के माढा तालुका के कुर्डू गांव का है. यहां गैरकानूनी तरीके से मुरूम नाम की मिट्टी निकाली जा रही थी, जिसका इस्तेमाल अक्सर सड़क बनाने के काम में होता है. पुलिस उपाधीक्षक अंजना कृष्णा मौके पर गईं और उन्होंने इस काम को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू की.

जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, तो वहां काम कर रहे लोगों ने कथित तौर पर डिप्टी सीएम अजित पवार को फोन किया. वीडियो में दिख रहा है कि ये लोग फोन पर अजित पवार से बात करते हैं और फिर फोन अंजना कृष्णा को दे देते हैं. अंजना कृष्णा फोन पर सामने वाले शख्स से पूछती हैं कि वे कौन बोल रहे हैं. इस पर सामने से आवाज आती है, 'मैं डिप्टी सीएम अजित पवार बोल रहा हूं, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती?' इसके बाद अजित पवार कथित तौर पर उन्हें वीडियो कॉल करते हैं और कहते हैं कि ये कार्रवाई रोक दो.

एनसीपी ने दी सफाई

यह वीडियो वायरल होने के बाद एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने इस मामले पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि अजित पवार ने किसी भी गैरकानूनी काम को रोकने की कोशिश नहीं की. तटकरे ने कहा, 'अजित दादा की आदत सीधी बात करने की है. उन्होंने सिर्फ वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए और हालात को संभालने के लिए ऐसा किया होगा. उनका मकसद कार्रवाई को हमेशा के लिए रोकना नहीं था.' उन्होंने यह भी कहा कि अजित पवार खुद किसी भी तरह के गैरकानूनी काम का समर्थन नहीं करते.

विपक्ष का आरोप

वहीं आम आदमी पार्टी (आप) की महाराष्ट्र इकाई के उपाध्यक्ष विजय कुंभार ने इस घटना को सत्ता का दुरुपयोग बताया है. उन्होंने कहा, 'जब एक अफसर ईमानदारी से अपना काम कर रही है और गलत काम करने वालों पर कार्रवाई कर रही है, तो उसे ऊपर से फोन करके धमकाया जा रहा है. क्या नेता इसीलिए अपनी पसंद के अधिकारियों को खास जगहों पर तैनात करते हैं, ताकि वे ऐसे कामों को रोक सकें?' कुंभार ने कहा कि यह घटना साबित करती है कि कुछ नेता किस तरह से अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं.