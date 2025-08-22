राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव को लगाया फोन, चुनाव के लिए मांगा समर्थन
राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव को लगाया फोन, चुनाव के लिए मांगा समर्थन

Maharashtra Politics: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) को एनडीए का उम्मीदवार बनाया है, जो मौजूदा समय में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार को फोन लगाया था.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 22, 2025, 02:13 PM IST
राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव को लगाया फोन, चुनाव के लिए मांगा समर्थन

Devendra Fadanvis called Uddhav Thackeray: उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) को एनडीए का उम्मीदवार बनाया है. चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और और समर्थन जुटाने में लगी है. इसी क्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी-एससी नेता शरद पवार को फोन किया और आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए उनका समर्थन मांगा. इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की थी.

क्या एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे उद्धव ठाकरे?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'मैंने उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी से बात की और उनसे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल (सीपी राधाकृष्णन) की उम्मीदवारी का समर्थन करने का अनुरोध किया. उद्धव जी ने मुझसे कहा कि वे चर्चा करेंगे और मुझे बताएंगे. शरद पवार जी ने कहा कि उन्हें विपक्ष द्वारा उतारे गए उम्मीदवार के साथ जाना होगा.'

ये भी पढ़ें- उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश

उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को मतदान

बता दे कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) को उतारा है, जबकि विपक्षी अलायंस ने पूर्व जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी (B. Sudershan Reddy) को मैदान में उतारा है. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होने वाला है और उसी दिन मतगणना होगी.

ये भी पढ़ें- उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में हुए फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट

BEST चुनाव में हार के बाद सीएम फडणवीस से मिले थे राज ठाकरे

बता दें कि इसी सप्ताह महाराष्ट्र में द बेस्ट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी चुनाव (BEST चुनाव 2025) में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को हार का सामना करना पड़ा था. उनके उत्कर्ष पैनल को 1 भी सीट नहीं मिली, जिससे दोनों भाईयों को बड़ा झटका लगा. BEST चुनाव में मिली अप्रत्याशित हार के ठीक अगले दिन मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी. अब सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को फोन मिलाया है.

