/उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र में UCC लागू करने की तैयारी, सीएम फडणवीस ने बनाई हाई लेवल कमेटी; कौन-कौन है शामिल?

महाराष्ट्र में UCC के नियम तैयार करने के लिए बनाई गई कमेटी में सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के 3 पूर्व जज, 1 संवैधानिक विशेषज्ञ, 1 पूर्व नौकरशाह और सोशल सेक्टर से 2 सदस्य शामिल होंगे. इनमें हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर सी चव्हाण, हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस जी मेहरे, पूर्व मुख्य सचिव डी के जैन, पूर्व एडवोकेट जनरल (AG) वीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री रमेश पतंगे और शिक्षाविद डॉ. सुवर्णा रावल का नाम है.