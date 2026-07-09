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उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र में UCC लागू करने की तैयारी, सीएम फडणवीस ने बनाई हाई लेवल कमेटी; कौन-कौन है शामिल?

Maharashtra UCC Bill: महाराष्ट्र में मु्ख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने को लेकर बड़ा कदम उठाया है. इसको लेकर 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 09, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:00 PM IST
उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र में UCC लागू करने की तैयारी, सीएम फडणवीस ने बनाई हाई लेवल कमेटी; कौन-कौन है शामिल?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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