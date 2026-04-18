महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था पर CM फडणवीस का सख्त रुख, धर्मांतरण और ड्रग्स मामलों में तेज जांच के दिए निर्देश

Devendra Fadnavis Meeting: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में बढ़ते संवेदनशील मामलों को लेकर गृह विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इस बैठक में पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, एसआईटी प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक का उद्देश्य विभिन्न मामलों की जांच की प्रगति का आकलन करना और आगे की कार्रवाई के लिए स्पष्ट दिशा तय करना था.

कई अहम मामलों पर हुई चर्चा

बैठक के दौरान नासिक धर्मांतरण, खरात प्रकरण, परतवाड़ा मामला और गोरेगांव ड्रग्स केस जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और जांच को पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जाए.

खरात मामले में सख्ती के संकेत

खरात प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पीड़ितों में विश्वास पैदा करना बेहद जरूरी है. उन्होंने जोर दिया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए मजबूत और ठोस साक्ष्य जुटाए जाएं, ताकि अदालत में केस टिक सके और न्याय सुनिश्चित हो सके.

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धर्मांतरण मामलों पर जीरो टॉलरेंस

नासिक से सामने आए धर्मांतरण मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने नासिक पुलिस द्वारा मामले का खुलासा करने की सराहना की, लेकिन साथ ही जांच को और गहराई से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए.

परतवाड़ा मामले में पीड़ितों पर फोकस

परतवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को काउंसलिंग के माध्यम से भरोसा दिलाने और उन्हें आगे आकर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित करने को कहा. उन्होंने समाजसेवकों की मदद लेने का भी सुझाव दिया, ताकि पीड़ितों को उचित समर्थन मिल सके.

ड्रग्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

गोरगांव ड्रग्स मामले पर मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से चिंता जताई और कहा कि यह मुद्दा युवाओं के भविष्य से जुड़ा है. उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि ड्रग्स के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाए और इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं.

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कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की पहल

बता दें कि यह समीक्षा बैठक स्पष्ट संकेत देती है कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर है. यदि जांच एजेंसियां निष्पक्षता, तेजी और ठोस सबूतों के आधार पर काम करती हैं, तो इससे न केवल दोषियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी, बल्कि समाज में कानून के प्रति भरोसा भी मजबूत होगा.