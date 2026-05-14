कोई चला रहा बुलेट तो किसी ने पकड़ी बस-ई-रिक्शा; पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए किसने क्या किया?

Maharashtra News: पीएम मोदी ने हाल ही में देश की जनता से अपील की थी कि वे ईंधन बचाएं और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और गाड़ियों से बचें. इसके बाद से कई मंत्री एक्शन में नजर आते दिखे. बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुलेट बाइक पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे. उनके साथ संस्कृति मंत्री आशीष शेलार भी दोपहिया वाहन से सीधे विधान भवन पहुंचे. उनके अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मेरठ में MLC धर्मेंद्र भारद्वाज ने ई रिक्शा की सवारी की. की नेताओं ने अपनी सिक्योरिटी भी घटा दी है.

बुलेट पर सवार फडणवीस

बता दें कि मुख्यमंत्री फडणवीस 'रॉयल ​​एनफील्ड 350' बाइक चलाकर विधान भवन पहुंचे. उनके साथ संस्कृति मंत्री आशीष शेलार भी पीछे हेलमेट लगाकर बैठे थे. पीएम मोदी की अपील के बाद से पीएम के इस एक्शन ने लोगों को प्रभावित किया है. एक तरफ जहां लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर रुख कर रहे हैं, तो वहीं सीएम फडणवीस ने बाइक पर सवार होकर एक नया विकल्प पेश किया है. उनके इस एक्शन से पता चला कि मुंबई में बढ़ते ट्रैफिक जाम और फ्यूल की बर्बादी से बचने के लिए दोपहिया वाहन का इस्तेमाल प्रभावी तरीका है. उनके अलावा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी पुणे में बस से यात्रा कर सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण किया.

I appeal everyone to please bring lifestyle changes in every possible way. pic.twitter.com/SbsREExpcr Add Zee News as a Preferred Source — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 14, 2026

ये भी पढ़ें- भारत का मैंगो कैपिटल है ये शहर, स्वाद इतना रसीला कि मिठाइयां भी लगेंगी फीकी; खूब खाकर भी नहीं भरेगा मन

कोई रिक्शा तो कई मेट्रो से कर रहा सवारी

फडणवीस और गडकरी के अलावा हरियाणा के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी नगर निगम चुनाव सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के लिए साइकिल से पहुंचे.

#WATCH Panchkula: Haryana minister Arvind Kumar Sharma arrives by bicycle to attend the Municipal Elections Felicitation Ceremony. pic.twitter.com/4x7mOegK16 — ANI (@ANI) May 14, 2026

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी बीकानेर में ई-रिक्शा की सवारी करते हुए नजर आए. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कभी 19 गाड़ियों के काफिले के साथ चलते थे वह भी आज 3 गाड़ियों के काफिले के साथ दिखे. दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी मंगलवार ( 12 मई 2026) को एक स्कूल दौरे के लिए मेट्रो की सवारी की.

ये भी पढ़ें- - काफिले की गाड़ियां घटीं, विदेशी दौरों पर रोक...PM मोदी से लेकर मुख्यमंत्रियों ने अब तक क्या-क्या कदम उठाए?

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दौरे में कम की गाड़ियां

उत्तर प्रदेश के मेरठ में MLC धर्मेंद्र भारद्वाज भी अपनी प्राइवेट गाड़ी के बदले ई रिक्शा से विकास भवन पहुंचे. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पीएम मोदी की अपील के बाद अपने सिक्किम दौरे के दौरान केवल न्यूनतम आवश्यक वाहनों और साथ में मौजूद अधिकारियों को तैनात करने का आदेश दिया.

Union Minister Jyotiraditya Scindia has directed that only the minimum required number of vehicles and accompanying officials be deployed during his Sikkim visit, in line with PM Narendra Modi’s call for responsible public expenditure amid the prevailing global scenario. Minister… pic.twitter.com/fhNsq7cmUm — ANI (@ANI) May 14, 2026

वह 14-16 मई 2026 तक सिक्किम का आधिकारिक दौरा करने वाले हैं.