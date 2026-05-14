Advertisement
trendingNow13216870
Hindi Newsदेशकोई चला रहा बुलेट तो किसी ने पकड़ी बस-ई-रिक्शा; पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए किसने क्या किया?

कोई चला रहा बुलेट तो किसी ने पकड़ी बस-ई-रिक्शा; पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए किसने क्या किया?


Devendra Fadnavis Riding Bike: पीएम की ओर से ईंधन बचाने की अपील के बाद से कई मंत्रियों एक्शन लेते हुए अपनी सिक्योरिटी से कई गाड़ियां हटा दी हैं. आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मेरठ में  MLC धर्मेंद्र भारद्वाज ई रिक्शा से सवारी कर रहे थे. वहीं सिंधिया ने भी अपने दौरे से कई गाड़ियां कम कर दी हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 14, 2026, 04:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोई चला रहा बुलेट तो किसी ने पकड़ी बस-ई-रिक्शा; पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए किसने क्या किया?

Maharashtra News: पीएम मोदी ने हाल ही में देश की जनता से अपील की थी कि वे ईंधन बचाएं और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और गाड़ियों से बचें. इसके बाद से कई मंत्री एक्शन में नजर आते दिखे. बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुलेट बाइक पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे. उनके साथ संस्कृति मंत्री आशीष शेलार भी दोपहिया वाहन से सीधे विधान भवन पहुंचे. उनके अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मेरठ में  MLC धर्मेंद्र भारद्वाज ने ई रिक्शा की सवारी की. की नेताओं ने अपनी सिक्योरिटी भी घटा दी है.  

बुलेट पर सवार फडणवीस 

बता दें कि मुख्यमंत्री फडणवीस 'रॉयल ​​एनफील्ड 350' बाइक चलाकर विधान भवन पहुंचे. उनके साथ संस्कृति मंत्री आशीष शेलार भी पीछे हेलमेट लगाकर बैठे थे. पीएम मोदी की अपील के बाद से पीएम के इस एक्शन ने लोगों को प्रभावित किया है. एक तरफ जहां लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर रुख कर रहे हैं, तो वहीं सीएम फडणवीस ने बाइक पर सवार होकर एक नया विकल्प पेश किया है. उनके इस एक्शन से पता चला कि मुंबई में बढ़ते ट्रैफिक जाम और फ्यूल की बर्बादी से बचने के लिए दोपहिया वाहन का इस्तेमाल प्रभावी तरीका है. उनके अलावा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी पुणे में बस से यात्रा कर सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण किया. 

ये भी पढ़ें- भारत का मैंगो कैपिटल है ये शहर, स्वाद इतना रसीला कि मिठाइयां भी लगेंगी फीकी; खूब खाकर भी नहीं भरेगा मन 

कोई रिक्शा तो कई मेट्रो से कर रहा सवारी 

फडणवीस और गडकरी के अलावा हरियाणा के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी नगर निगम चुनाव सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के लिए साइकिल से पहुंचे.

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी बीकानेर में ई-रिक्शा की सवारी करते हुए नजर आए. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कभी 19 गाड़ियों के काफिले के साथ चलते थे वह भी आज 3 गाड़ियों के काफिले के साथ दिखे. दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी मंगलवार ( 12 मई 2026) को एक स्कूल दौरे के लिए मेट्रो की सवारी की.    

ये भी पढ़ें- - काफिले की गाड़ियां घटीं, विदेशी दौरों पर रोक...PM मोदी से लेकर मुख्यमंत्रियों ने अब तक क्या-क्या कदम उठाए? 

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दौरे में कम की गाड़ियां 

उत्तर प्रदेश के मेरठ में  MLC धर्मेंद्र भारद्वाज भी अपनी प्राइवेट गाड़ी के बदले ई रिक्शा से विकास भवन पहुंचे. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पीएम मोदी की अपील के बाद अपने सिक्किम दौरे के दौरान केवल न्यूनतम आवश्यक वाहनों और साथ में मौजूद अधिकारियों को तैनात करने का आदेश दिया.

वह 14-16 मई 2026 तक सिक्किम का आधिकारिक दौरा करने वाले हैं.  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra

Trending news

Heatwave का असर अस्पतालों तक, पंजाब में 3279 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज
Punjab Heatwave
Heatwave का असर अस्पतालों तक, पंजाब में 3279 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज
कोई चला रहा बुलेट तो किसी ने पकड़ा ई-रिक्शा; पेट्रोल बचाने के लिए किसने क्या किया?
Maharashtra
कोई चला रहा बुलेट तो किसी ने पकड़ा ई-रिक्शा; पेट्रोल बचाने के लिए किसने क्या किया?
SIR के तीसरे फेज का ऐलान, 16 राज्यों-3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया
Sir
SIR के तीसरे फेज का ऐलान, 16 राज्यों-3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया
5 दिन में ही बदलने लगा पश्चिम बंगाल, भाजपा की सुवेंदु सरकार ने लिए 10 बड़े फैसले
bengal news
5 दिन में ही बदलने लगा पश्चिम बंगाल, भाजपा की सुवेंदु सरकार ने लिए 10 बड़े फैसले
दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच BRICS बनेगा गेमचेंजर? एस जयशंकर ने कह दी बड़ी बात
BRICS
दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच BRICS बनेगा गेमचेंजर? एस जयशंकर ने कह दी बड़ी बात
भारत में ISI की साजिश नाकाम! भट्टी गैंग के ठिकानों पर रेड, कई संदिग्ध राउंडअप
ISI
भारत में ISI की साजिश नाकाम! भट्टी गैंग के ठिकानों पर रेड, कई संदिग्ध राउंडअप
काला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
काला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी
कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
VD Satheesan
कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
Bengal
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान
VD Satheesan
वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान