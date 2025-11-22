'भारत के हर कोने में बम फोड़ना चाहते थे आतंकी लेकिन...' दिल्ली ब्लास्ट पर बोले महाराष्ट्र सीएम फडणवीस

Maharashtra CM: महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है. फडणवीस ने कहा 'अमेरिका परा 9/11 का हमला ट्विन टावर्स हमला उसकी संमप्रभुता को चुनौती देने के लिए किया गया, क्योंकि अमेरिका की ताकत ट्विन टावर में बस्ती थी. इसी तरह भारत पर हमला दिखाने के लिए आर्थिक राजधानी मुंबई के ताज होटल को चुना गया. ये हमला सीधा-सीधा भारत की संप्रभुता पर था और यह हमारे लिए एक चैलेंज था लेकिन अगर हमने उस चैलेंज को समझकर ऑपरेशन सिंदूर जैसी हिम्मत दिखाई होती तो आज कोई भी हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन हमने उस समय वह हिम्मत नहीं दिखाई'.

नया मजबूत भारत

महाराष्ट्र सीएम ने यह भी कहा कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ कहा कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते और हमारी सेना को खुली छूट दी. जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सभी टारगेट को खत्म कर दिया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया. भारत के इस एक्शन से दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए भारत की ताकत और काबिलियत देखी और आज दुनिया मानती है कि भारत एक बदला हुआ और एक मजबूत देश है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट के बाद रडार पर डॉक्टरों के सोशल मीडिया अकाउंट्स, पुलवामा से टेरर हैंडलर की प्रॉपर्टी अटैच

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान पर निशाना

पाकिस्तान पर बोलते हुए फडणवनीस ने कहा कि वो अब जानता है कि वह भारत को सीधी लड़ाई में कभी नहीं हरा सकता. इसलिए वो एक प्रॉक्सी वॉर, एक सूडो-वॉर छेड़ने की कोशिश कर रहा है. जिसमें दिल्ली में धमाका करके वह एक बार फिर अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन मुझे खुशी है कि आज हमारे पास एक बदला हुआ भारत है. भारत ने सबसे पहले इन चीजों को भांप लिया और ऑपरेशन चलाए. उनका इरादा भारत के हर कोने में बम फोड़ने का था और मुंबई समेत हमारे देश के कई शहर उनके टारगेट थे. लेकिन जब हमारी भारतीय एजेंसियों ने यह भांप लिया और उन पर सीधा हमला किया तो उन्होंने दिल्ली में धमाका करके अपनी मौजूदगी दिखाई.