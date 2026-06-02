14000 पुरुष भी उठा रहे थे लाडकी बहिन योजना का फायदा, अब चलेगा 'देवा भाऊ' का हंटर; लौटाना होगा सारा पैसा

Maharashtra Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की बहुचर्चित लाडकी बहिन योजना को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि योजना बंद नहीं की जाएगी और पात्र महिलाओं को नियमित रूप से इसका लाभ मिलता रहेगा. उन्होंने बताया कि योजना के तहत लाभार्थियों के सत्यापन अभियान में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसके बाद अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए हैं.

बंद नहीं होगी योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रत्येक योजना का CAG ऑडिट किया जाता है. इसी प्रक्रिया के तहत लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों का व्यापक सत्यापन किया गया. जांच में सामने आया कि करीब 10 लाख महिलाएं ऐसी थीं जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक थी, जबकि लगभग 5 लाख महिलाएं सरकारी नौकरी में कार्यरत थीं, जो योजना की पात्रता शर्तों के अनुरूप नहीं थीं.

KYC प्रक्रिया जरूरी

फडणवीस ने बताया कि सरकार ने लाभार्थियों को KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए 9 महीने का समय दिया था, लेकिन कई लोगों ने निर्धारित अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया. ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की गई है. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन महिलाओं ने पहले योजना का लाभ प्राप्त किया है, उनसे अब तक मिली राशि वापस नहीं ली जाएगी. हालांकि, जिन लाभार्थियों का सत्यापन और KYC पूरा हो चुका है, उन्हें योजना का लाभ पहले की तरह नियमित रूप से मिलता रहेगा.

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पुरुषों ने किया स्कैम

सत्यापन अभियान के दौरान एक और बड़ा खुलासा सामने आया. मुख्यमंत्री के अनुसार, जांच में पाया गया कि करीब 14 हजार पुरुषों ने खुद को महिला बताकर योजना का लाभ लिया. ऐसे सभी मामलों में संबंधित व्यक्तियों से योजना के तहत प्राप्त राशि की वसूली की जाएगी. फडणवीस ने कहा कि सरकार योजना को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी पात्र महिला का लाभ बंद नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि वर्तमान में भी करीब 1 करोड़ 70 लाख महिलाएं लाडली बहन योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं.