बता दें कि प्रणीत मोरे के स्टैंडअप कॉमेडी शो का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें शो के दौरान दर्शकों के बीच बैठे हिमांशु जांगरा नाम के एक शख्स ने अपना किस्सा सुनाया. उसने बताया कि एक लड़की को उसने डेट पर 370 की चिकन बिरयानी खिलाई. लड़की ने डेट खत्म होने के बाद उसे घर छोड़ने के लिए कहा, तो हिमांशु ने बताया कि उसे 370 रुपये की वसूली करनी थी यानी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने थे. इसके बाद हिमांशु सारी हदें पार करते हुए अपनी इंटिमेट चीजें शेयर करने लगा. हैरानी की बाते ये थी कि कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने उसे रोकने के बजाय हिमांशु को बढ़ावा दिया और यहां तक की उसे पैसे भी दिए. शो मैं बैठे दर्शक भी इस फूहड़ता पर हंसते-ताली बजाते नजर आए.