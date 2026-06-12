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स्टैंडअप कॉमेडी पसंद, लेकिन मर्यादा रखना जरूरी... 370 बिरयानी विवाद' पर बोले फडणवीस, कॉमेडियंस को दी सख्त हिदायत


Maharashtra CM On 370 Biryani Case: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 370 बिरयानी वाले मामले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मनोरंजन के चक्कर में सामाजिक सीमाओं या सम्मान की मर्यादाओं का उल्लंघन करना सही नहीं है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 12, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:59 PM IST
स्टैंडअप कॉमेडी पसंद, लेकिन मर्यादा रखना जरूरी... 370 बिरयानी विवाद' पर बोले फडणवीस, कॉमेडियंस को दी सख्त हिदायत

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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