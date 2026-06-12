370 Biryani Case: इंटरनेट पर इन दिनों स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे का शो विवादों में है. एक के बाद एक सामने आई भद्दी वीडियोज ने सोशल मीडिया का माहौल गर्म कर दिया है. खासतौर से उनके 370 की बिरयानी के बदले लड़की से वसूली करने वाले वीडियो पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं. हर तरफ इसकी निंदा की जा रही है. अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सख्ती अपनाते हुए कहा कि कॉमेडी के नाम पर इस तरह की अश्लीलता को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भले ही कॉमेडी एंटरटेनमेंट का साधन है, लेकिन भाषा की मर्यादा रखना भी बेहद जरूरी है.
देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में कहा,' भारत का संविधान हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी देता है. हालांकि, इस आजादी का गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी तय किया जाता है. जब अभिव्यक्ति बेलगाम हो जाती है, तो यह समाज में लोगों के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करती है. वैसे तो हर कोई स्टैंड-अप कॉमेडी का आनंद लेता है और मैं खुद भी इसे देखता हूं, लेकिन मनोरंजन के चक्कर में सामाजिक सीमाओं या सम्मान की मर्यादाओं का उल्लंघन करना सही नहीं है. यह लोगों के साथ अन्याय होगा. इसलिए, मेरा मानना है कि स्टैंड-अप कॉमेडी करते समय कम से कम सम्मान के बुनियादी नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिए.'
#WATCH | Mumbai | On the Rs 370 biryani row, Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "The Constitution of India grants everyone the freedom of expression. However, it also establishes safeguards to ensure this freedom is not misused. When expression becomes unrestrained, it… pic.twitter.com/xaaFhKnUFD
— ANI (@ANI) June 12, 2026
बता दें कि प्रणीत मोरे के स्टैंडअप कॉमेडी शो का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें शो के दौरान दर्शकों के बीच बैठे हिमांशु जांगरा नाम के एक शख्स ने अपना किस्सा सुनाया. उसने बताया कि एक लड़की को उसने डेट पर 370 की चिकन बिरयानी खिलाई. लड़की ने डेट खत्म होने के बाद उसे घर छोड़ने के लिए कहा, तो हिमांशु ने बताया कि उसे 370 रुपये की वसूली करनी थी यानी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने थे. इसके बाद हिमांशु सारी हदें पार करते हुए अपनी इंटिमेट चीजें शेयर करने लगा. हैरानी की बाते ये थी कि कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने उसे रोकने के बजाय हिमांशु को बढ़ावा दिया और यहां तक की उसे पैसे भी दिए. शो मैं बैठे दर्शक भी इस फूहड़ता पर हंसते-ताली बजाते नजर आए.
विवाद बढ़ने के बाद हिमांशु जांगड़ा को नौकरी से निकाल दिया गया. वहीं महाराष्ट्र साइबर पुलिस की ओर से महिला का अपमान करने और इंटरनेट पर अश्लील सामग्री पोस्ट करने के आरोप में हिमांशु जांगड़ा और प्रणीत मोरे के खिलाफ मामला दर्ज किया. इसके अलावा महिला आयोग ने भी इसपर एक्शन लिया. हिमांशु के खिलाफ राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष की ओर से समन भी जारी किया गया है.