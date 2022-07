Uddhav Thackeray Birthday: CM एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को दी बर्थडे की बधाई, साथ ही ले ली ये चुटकी

Eknath Shinde wish to Udhhav Thackeray on Birthday: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 62 साल के हो गए हैं और इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार उन्हें शुभकामनाएं तो दी, लेकिन साथ ही चुटकी ले ली. बता दें कि पिछले महीने एकनाथ शिंदे और शिवसेना के 39 अन्य विधायक और 10 निर्दलीय विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिससे महाराष्ट्र की शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के गठबंधन वाली महा विकास आघाडी सरकार गिर गई थी, जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे थे.

एकनाथ शिंदे ने उद्धव को शिवसेना प्रमुख नहीं कहा

एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने अपने बधाई संदेश में उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को पूर्व मुख्यमंत्री तो कहा, लेकिन शिवसेना प्रमुख कह कर संबोधित नहीं किया. एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया, 'पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं. मैं उनके दीर्घायु होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं.'

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री माननीय श्री.उद्धवजी ठाकरे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. त्यांना निरोगी दीर्घायुष्य लाभो हीच आई जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना.... — Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) July 27, 2022

एकनाथ शिंदे ने किया असली शिवसेना होने का दावा

विधायकों के विद्रोह के बाद हाल में, शिवसेना के 19 में से 12 लोकसभा सदस्यों ने भी एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन दिया था. शिंदे ने हाल में अपने गुट की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई है और उसके असली शिवसेना होने का दावा किया है.

चुनाव आयोग के पास है पार्टी के चुनाव चिह्न का मुद्दा

उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच अदालत में 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई चल रही है. इसके अलावा, दोनों ही गुट पार्टी के चुनाव चिह्न को लेकर भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के समक्ष अपने अपने दावे पेश कर चुके हैं.

