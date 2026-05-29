पुणे में जहरीली शराब से 16 मौतों के बाद बोले CM फडणवीस, कहा- जड़ से खत्म करेंगे पूरा इकोसिस्टम

Pune Liquor Tragedy: महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई. इस घटना को मुख्यमंत्री फडणवीस ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सख्त कार्रवाई का संदेश देते हुए कहा कि शराब के पूरे इकोसिस्टम को ढूंढकर और जड़ों तक जाकर खत्म किया जाएगा. बता दें कि इस मामले में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ लोगों का इलाज जारी है.

घटना की जड़ तक पहुंचेगी पुलिस

मुख्यमंत्री ने घटना को लेकर मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच आगे बढ़ने के साथ कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस अवैध कारोबार के पूरे इकोसिस्टम की पहचान कर ली है और इसकी जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.

नेटवर्क की हो रही जांच

मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि मामले में मेथेनॉल जैसे रासायनिक पदार्थ के इस्तेमाल की आशंका है, हालांकि उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने से पहले इस पर विस्तार से बोलना उचित नहीं होगा. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस और आबकारी विभाग संयुक्त रूप से सप्लाई चेन, अवैध निर्माण इकाइयों और वितरण नेटवर्क की जांच कर रहे हैं.

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कच्ची शराब में मिलाया जहर

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कम कीमत पर बेची जा रही नकली शराब में जहरीले रसायनों की मिलावट की गई थी, जिसके कारण कई लोगों की तबीयत बिगड़ी और मौतें हुईं. घटना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ समेत आसपास के इलाकों में अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी तेज कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.