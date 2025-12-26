'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना

Maharashtra News: 15 जनवरी को मुंबई नगर निगम के चुनाव होने हैं. जिसको लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल के बाद एक साथ आ रहे हैं. दोनों भाइयों को फिर से एक साथ लाने में चंदू मामा का अहम रोल रहा. राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब चंद्रकांत वैद्य ने दोनों भाईयों को फिर से मिलाया है.
Thackeray brothers: महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के दोबारा साथ आने पर निशाना साधा है. महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि बहुत दुर्भाग्य हैं क्योंकि मतों के सामने कैसे लाचार, ये मामू को लेने के बाद दिखता है. फडणवीस ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे जी और उनके सेना का असली चेहरा और चरित्र सामने आया है. उन्होंने आगे कहा कि अगर वो देश विरोधी, धर्म विरोधी ताकतों को साथ में लेंगे तो जनता उनका भविष्य तय करेगी. उन्होंने उद्धव राज के गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव और राज अलग अलग थे, उनको गठबंधन की घोषणा करनी थी और हम तो पहले से ही एक हैं हमें तो सीट की घोषणा करनी हैं.
क्यों साथ आए ठाकरे ब्रदर्स
दरअसल, 15 जनवरी को मुंबई नगर निगम के चुनाव होने हैं. जिसको लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल के बाद एक साथ आ रहे हैं. दोनों भाइयों को फिर से एक साथ लाने में चंदू मामा का अहम रोल रहा. राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब चंद्रकांत वैद्य ने दोनों भाईयों को फिर से मिलाया है. राज और उद्धव दोनों ही चंदू मामा की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, जिसकी वजह से राज और उद्धव दोनों साथ आ पाएं हैं. जिसके बाद मुंबई नगर निगम के चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.
बांग्लादेश हिंसा पर बोले
बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिन्दू को लेकर भारत सरकार काम कर रही हैं. लेकिन अब विश्व समुदाय को भी हिन्दू को लेकर एक स्टैंड लेना चाहिए और अगर नहीं लिया तो ये पता चलेगा की आप कैसे आप सिलेक्टिव हैं. इतना ही नहीं इससे आपकी धर्मनिरपेक्षता कितनी सिलेक्टिव हैं ये लोगों को पता चलेगा.
