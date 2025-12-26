'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना

Thackeray brothers: महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के दोबारा साथ आने पर निशाना साधा है. महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि बहुत दुर्भाग्य हैं क्योंकि मतों के सामने कैसे लाचार, ये मामू को लेने के बाद दिखता है. फडणवीस ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे जी और उनके सेना का असली चेहरा और चरित्र सामने आया है. उन्होंने आगे कहा कि अगर वो देश विरोधी, धर्म विरोधी ताकतों को साथ में लेंगे तो जनता उनका भविष्य तय करेगी. उन्होंने उद्धव राज के गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव और राज अलग अलग थे, उनको गठबंधन की घोषणा करनी थी और हम तो पहले से ही एक हैं हमें तो सीट की घोषणा करनी हैं.

क्यों साथ आए ठाकरे ब्रदर्स

दरअसल, 15 जनवरी को मुंबई नगर निगम के चुनाव होने हैं. जिसको लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल के बाद एक साथ आ रहे हैं. दोनों भाइयों को फिर से एक साथ लाने में चंदू मामा का अहम रोल रहा. राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब चंद्रकांत वैद्य ने दोनों भाईयों को फिर से मिलाया है. राज और उद्धव दोनों ही चंदू मामा की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, जिसकी वजह से राज और उद्धव दोनों साथ आ पाएं हैं. जिसके बाद मुंबई नगर निगम के चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

यह भी पढ़ें: जाति की दीवार ने निगल ली जिंदगी, माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेश हिंसा पर बोले

बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिन्दू को लेकर भारत सरकार काम कर रही हैं. लेकिन अब विश्व समुदाय को भी हिन्दू को लेकर एक स्टैंड लेना चाहिए और अगर नहीं लिया तो ये पता चलेगा की आप कैसे आप सिलेक्टिव हैं. इतना ही नहीं इससे आपकी धर्मनिरपेक्षता कितनी सिलेक्टिव हैं ये लोगों को पता चलेगा.