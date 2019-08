देवेंद्र फडणवीस बोले- 'मैं चुनौती देता हूं कोई भी मेरे विकास कार्य पर बहस कर ले'

नई दिल्ली: आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आज से बीजेपी की 'महाजनादेश यात्रा' अमरावती के मोझरी से शुरू हो गई. इस यात्रा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की 'महाजनादेश यात्रा' 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी. यह यात्रा 2 फेज में होगी. पहला फेज 1 अगस्त से 9 अगस्त तक चलेगी. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यात्रा के दौरान कहा कि, मैं यात्रा के दौरान जनता के हर वर्ग से मिलना चाहता हूं, जनता के आर्शीवाद के लिए यह यात्रा पर निकला हूं.

फडणवीस ने आगे कहा कि, हमे जनता का जवाब देना है, हम मालिक नहीं हैं. कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि, पिछले 15 साल में कांग्रेस नहीं कोई काम नहीं किया. कोई भी सरकार 5 साल में सभी समस्याओं को समाप्त नहीं कर सकती है, लेकिन मैं यह दावा कर सकता हूं कि पिछले सरकार ने 15 साल में जो भी किया, हमने उसे 5 साल में दोगुना से अधिक किया है.

Maharashtra CM in Amravati: No govt can abolish all problems in 5 yrs but I can claim that whatever the previous govt did in 15 yrs, we did more than double of it in just 5 yrs. I challenge all in opposition to come in any state to have a discussion on development in past 15 yrs. pic.twitter.com/6nrkA78Ajw

— ANI (@ANI) August 1, 2019