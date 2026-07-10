/भाड़े के टट्टू के बाद अब भटके हुए गधे.... फडणवीस के नए विवादित बयान से हंगामा, राज ठाकरे को बता दिया मिमिक्री आर्टिस्ट

मुख्यमंत्री ने अपने भाड़े के टट्टू वाले बयान को लेकर कहा,' हालांकि, बोलते समय मैंने हिंदी मुहावरे भाड़े के टट्टू' (किराये के गुंडे) का इस्तेमाल किया. कुछ लोगों को इससे बुरा लगा और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए. इसलिए, नानाभाऊ, मैंने थोड़ी रिसर्च की. अब मैं भाड़े के टट्टू मुहावरे को वापस लेता हूं और सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए इसकी जगह 'भटका गर्दभ' (भटके हुए गधे) शब्द का इस्तेमाल करता हूं. अगर किसी को फिर भी समझ न आए तो उन्हें 'सुपारीबाज' (कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले गुंडे) कह सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कुछ खास 'सुपारीबाजों' के बारे में बात कर रहा था. मुझे समझ नहीं आया कि इतने सारे दूसरे लोगों को बुरा क्यों लगा.'