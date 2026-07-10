/भाड़े के टट्टू के बाद अब भटके हुए गधे.... फडणवीस के नए विवादित बयान से हंगामा, राज ठाकरे को बता दिया मिमिक्री आर्टिस्ट

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में अपने भाड़े के टट्टू वाले बयान को एक बार फिर दोहराया है. सीएम ने भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक में आई रुकावट के बारे में अफवाहें फैलाने वालों को भटके हुए गधे बताया और सुपारीबाज बताया.
शुक्रवार ( 10 जुलाई 2026) को विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि 7,000 करोड़ रुपये बर्बाद होने की गलत खबर फैलाना महाराष्ट्र का अपमान है. उन्होंने कहा,' कुछ दिन पहले मैंने विधानसभा में बात की थी और मेरे भाषण से कई लोगों को मिर्ची लगी. 7,000 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए. यह मेरा अपमान नहीं है. यह खुद महाराष्ट्र का अपमान है. गलत खबरें प्लांट करना और अफवाहें फैलाना महाराष्ट्र का अपमान है.'
मुख्यमंत्री ने अपने भाड़े के टट्टू वाले बयान को लेकर कहा,' हालांकि, बोलते समय मैंने हिंदी मुहावरे भाड़े के टट्टू' (किराये के गुंडे) का इस्तेमाल किया. कुछ लोगों को इससे बुरा लगा और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए. इसलिए, नानाभाऊ, मैंने थोड़ी रिसर्च की. अब मैं भाड़े के टट्टू मुहावरे को वापस लेता हूं और सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए इसकी जगह 'भटका गर्दभ' (भटके हुए गधे) शब्द का इस्तेमाल करता हूं. अगर किसी को फिर भी समझ न आए तो उन्हें 'सुपारीबाज' (कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले गुंडे) कह सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कुछ खास 'सुपारीबाजों' के बारे में बात कर रहा था. मुझे समझ नहीं आया कि इतने सारे दूसरे लोगों को बुरा क्यों लगा.'
फडणवीस ने अपनी आलोचना पर MNS प्रमुख राज ठाकरे को जवाब देते हुए उन्हें मिमिक्री आर्टिस्ट कहा. फडणवीस ने कहा,' खैर, उसे छोड़िए. मैंने हिंदी में एक वाक्य बोला और जिन लोगों को समझना चाहिए था उन्होंने नहीं समझा, बल्कि किसी और को चुभन महसूस हुई. हमारे मिमिक्री आर्टिस्ट मुझसे पूछने लगे कि मैंने हिंदी में क्यों बोला. आखिर मैंने पूरा भाषण मराठी में ही तो दिया था, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है. वह दोस्त हैं और दोस्त होने के नाते, हमें उनसे कोई राजनीतिक खतरा नहीं है. मुझे खुशी है कि वह राजनीति में हैं. अगर वह मिमिक्री के क्षेत्र में जाते तो किसी भी स्टैंड-अप कॉमेडियन के लिए कोई बाजार नहीं बचता.'
बता दें कि सीएम फडणवीस ने बीते 8 जुलाई 2026 को सदन में सोशल मीडिया पर 'मिसिंग लिंक' के बारे में लिखने वालों को भाड़े का टट्टू बताया था. वहीं फडणवीस के बख्शेंगे नहीं वाली टिप्पणी के बाद, शिवसेना (UBT) के विधायक आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि सीएम सरकार की आलोचना करने वाले नेताओं को धमका रहे हैं. उन्होंने कहा,' सीएम की धमकी केवल विपक्ष के लिए नहीं थी. उनकी धमकी देश या राज्य में सवाल पूछने वाले हर व्यक्ति के लिए थी. अगर किसी ने सवाल पूछने की हिम्मत की, तो यह धमकी उनके खिलाफ थी. इन धमकियों के जरिए वे भाजपा नेताओं को यह दिखाना चाहते हैं कि वे बीजेपी के लिए केंद्र में बैठने के कितने काबिल हैं.'
वहीं, राज ठाकरे ने मिसिंग लिंक में आई रुकावट को लेकर फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा,' मुख्यमंत्री को मिसिंग लिंक की घटना को स्वीकार करना चाहिए था और असल में यह कहना चाहिए था कि इस मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके बदले वह कह रहे हैं कि मैं इसे देख लूंगा. सभ्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुंह से यह कैसी भाषा निकल रही है?'