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भाड़े के टट्टू के बाद अब भटके हुए गधे.... फडणवीस के नए विवादित बयान से हंगामा, राज ठाकरे को बता दिया मिमिक्री आर्टिस्ट

Maharashtra CM Controversial Statement: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते दिनों सदन में बोलते हुए एक हिंदी मुहावरे का इस्तेमाल किया था. इसको लेकर विपक्ष ने उनकी आलोचना की थी. अब सीएम ने विधानसभा में अपने उन शब्दों का जवाब दिया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 10, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:42 PM IST
भाड़े के टट्टू के बाद अब भटके हुए गधे.... फडणवीस के नए विवादित बयान से हंगामा, राज ठाकरे को बता दिया मिमिक्री आर्टिस्ट

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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