महाराष्ट्र कांग्रेस उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान मौत; पुलिस जांच में जुटी

Maharashtra Congress leader murder: महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता हिदायतुल्लाह पटेल जिनकी उम्र 66 साल थी उनपर मंगलवार को एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया. बुधवार सुबह निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Edited By:  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:37 PM IST
Maharashtra Congress leader murder: अबतक मिली जानकारी के मुताबित मंगलवार को अकोला जिले के अकोट तालुका स्थित उनके मूल गांव मोहाला में चाकू से हमला कर दिया गया था. इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घायल अवस्था में उन्हें तत्काल अकोट के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. हालांकि हालत ज्यादा बिगड़ने के कारण उन्हें आगे के इलाज के लिए अकोला के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया था. जहां इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने हमले के कुछ घंटों बाद ही आरोपी उबेद खान उर्फ कालू खान उर्फ राजिक खान पटेल (22) को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिदायत पटेल मोहाला गांव की जामा मस्जिद (मारकज मस्जिद) में नमाज अदा करने के बाद बाहर निकल रहे थे. वहीं पर आरोपी ने धारदार हथियार से उनकी गर्दन और सीने पर कई वार कर दिए. गंभीर रूप से घायल पटेल खून से लथपथ होकर गिर पड़े. मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय निवासियों ने तुरंत उन्हें अकोट के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत बिगड़ने पर उन्हें अकोला के निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया.

आईसीयू में भर्ती पटेल की बुधवार सुबह मौत हो गई. हमला पुरानी दुश्मनी और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण किया गगया था. आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि उसे शक था कि 2019 में उसके परिवार के एक सदस्य की मौत में पटेल के ग्रुप की संलिप्तता थी. साथ ही, रिश्तेदारी होने के बावजूद पटेल ने उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को रोका था.

अकोला एसपी अर्चित चंदक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. इसके पीछे और कोई साजिश भी शामिल है या नहीं. घटना के बाद मोहाला और अकोट क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. हिदायत पटेल अकोला जिले में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे. उन्होंने 2014 और 2019 में अकोला लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था. यह घटना महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले हुई है. जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

इनपुट-आईएएनएस

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छात्रा की रैगिंग, जबरन पढ़वाई नमाज; हॉस्टल के पांचवें फ्लोर पर हुआ... पुलिस जांच में जुटी

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

Maharashtra Congress leader murder

