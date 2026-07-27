/CJP के प्रदर्शन में पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट देशों से चलाया जा रहा था फेक वीडियो, महाराष्ट्र साइबर ने की पहचान

महाराष्ट्र साइबर ने सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वाले 500 से ज्यादा अकाउंट्स की पहचान की है. महाराष्ट्र साइबर का दावा है कि इन अकाउंट्स के जरिए गलत सूचना फैलाई जा रही थी. इस नेटवर्क के जरिए भारतीय यूजर्स को निशाना बनाकर देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई.
महाराष्ट्र में साइबर से जुड़े मामलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करने वाला महाराष्ट्र साइबर सेल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखता है. कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान एजेंसी ने सोशल मीडिया पर स्पेशल अभियान चलाया. इस दौरान पोस्ट, अकाउंट्स, उनके व्यवहार और एक-दूसरे से जुड़े डिजिटल पैटर्न का तकनीकी विश्लेषण किया गया. जांच में ऐसे अकाउंट्स का नेटवर्क सामने आया, जो एक जैसे या मिलते-जुलते कंटेंट को बड़े पैमाने पर शेयर कर रहे थे. महाराष्ट्र साइबर के मुताबिक इस कंटेंट के जरिए लोगों बरगलाया जा रहा था.
महाराष्ट्र साइबर ने दावा किया कि कई प्लेटफ़ॉर्म जैसे Instagram, X, Facebook और YouTube पर 429 आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट और हैंडल की पहचान की गई. 140 से ज्यादा पोस्ट और प्रोफाइल में AI से तैयार या AI की मदद से बदला गया कंटेंट पाया गया. एजेंसी ने अपने ऑडियो-वीडियो फोरेंसिक टूल्स के जरिए इन कंटेंट की जांच की. इसी दौरान कई फोटो और वीडियो को मॉर्फ्ड यानी एडिट करके भीड़ बढ़ाकर दिखाई जा रही थी. इसके अलावा नकली या बदली हुई आवाज का इस्तेमाल करने, आवाज की क्लोनिंग और सार्वजनिक हस्तियों के वीडियो से छेड़छाड़ के मामले सामने आए. आरोप है कि ऐसे कंटेंट को सोशल मीडिया पर गलत संदर्भ के साथ शेयर किया गया, ताकि अफवाह फैलाई जा सके.
महाराष्ट्र साइबर के मुताबिक जांच में करीब 100 ऐसे अकाउंट्स का भी पता चला, जिन्हें भारत के बाहर से हैंडल किया जा रहा था. इनमें पाकिस्तान और कुछ मध्य-पूर्वी देशों से चलाए जा रहे अकाउंट्स भी शामिल हैं. एजेंसी का आरोप है कि इन अकाउंट्स के जरिए लोगों को निशाना बनाकर गलत नैरेटिव को बढ़ावा दिया जा रहा था.
महाराष्ट्र साइबर ने पहचान किए गए अकाउंट्स और पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. एजेंसी ने संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ बात करके आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. महाराष्ट्र साइबर का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए गलत सूचना फैलाने वाले ऐसे नेटवर्क पर निगरानी आगे भी जारी रहेगी. जांच के आधार पर संदिग्ध अकाउंट्स और उनके पीछे मौजूद नेटवर्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.