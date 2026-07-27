/CJP के प्रदर्शन में पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट देशों से चलाया जा रहा था फेक वीडियो, महाराष्ट्र साइबर ने की पहचान

महाराष्ट्र साइबर ने दावा किया कि कई प्लेटफ़ॉर्म जैसे Instagram, X, Facebook और YouTube पर 429 आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट और हैंडल की पहचान की गई. 140 से ज्यादा पोस्ट और प्रोफाइल में AI से तैयार या AI की मदद से बदला गया कंटेंट पाया गया. एजेंसी ने अपने ऑडियो-वीडियो फोरेंसिक टूल्स के जरिए इन कंटेंट की जांच की. इसी दौरान कई फोटो और वीडियो को मॉर्फ्ड यानी एडिट करके भीड़ बढ़ाकर दिखाई जा रही थी. इसके अलावा नकली या बदली हुई आवाज का इस्तेमाल करने, आवाज की क्लोनिंग और सार्वजनिक हस्तियों के वीडियो से छेड़छाड़ के मामले सामने आए. आरोप है कि ऐसे कंटेंट को सोशल मीडिया पर गलत संदर्भ के साथ शेयर किया गया, ताकि अफवाह फैलाई जा सके.