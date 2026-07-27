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CJP के प्रदर्शन में पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट देशों से चलाया जा रहा था फेक वीडियो, महाराष्ट्र साइबर ने की पहचान

बीते कई दिनों से देशभर में छात्र विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे. इन प्रदर्शनों का केंद्र दिल्ली का जंतर-मंतर था. सोशल मीडिया पर ये प्रदर्शन कुछ ज्यादा ही था. महाराष्ट्र की साइबर टीम ने अब दावा किया है कि भारत के बाहर से सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाए जा रहे थे, जो गलत खबर और वीडियो पोस्ट कर रहे थे. पढ़ें ये पूरी खबर...

Written ByZee News Desk
Published: Jul 27, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:55 PM IST
CJP के प्रदर्शन में पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट देशों से चलाया जा रहा था फेक वीडियो, महाराष्ट्र साइबर ने की पहचान

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