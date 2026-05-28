Maharashtra: दापोली में 'शिव भक्तों' पर हमले की खबर से हड़कंप! पुलिस ने लिया तुरंत एक्शन; 9 लोग हिरासत में

हरनोई क्षेत्र में दो समुदायों के बीच झड़प की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई. अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हालात को संभाला और स्थिति को बिगड़ने से रोक लिया. इस मामले में अब तक नौ युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.
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रत्नागिरी जिले के दापोली तालुका के हरनाई इलाके में स्थित गोवा किले के आसपास रविवार देर रात दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, शुरुआत एक युवक पर शराब पीने के संदेह को लेकर हुई बहस से हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला बढ़ गया और दोनों समुदायों के कुछ युवाओं के बीच हाथापाई शुरू हो गई. इस दौरान कुछ लोगों को चोट आई. घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और मामले को काबू किया.
हरनोई इलाके में जैसे ही दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प की घटना की जानकारी पुलिस को मिली वो तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में लिया. मामले में अब तक नौ युवकों को हिरासत में लिया गया है. किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है.
शिव भक्तों पर कथित हमले को लेकर दापोली के हरने गांव में दर्ज मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. इस संबंध में एडिशनल एसपी बी.बी. महामुनि ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. मामले में नाम सामने आने के बाद कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश और जांच की प्रक्रिया जारी है.
एडिशनल एसपी ने वहां के स्थानीय लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर फैल रही अपुष्ट खबरों पर भरोसा न करें. प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और इलाके में पूरी तरह शांति कायम है. पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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