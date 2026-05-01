Maharashtra Day: 1 मई को क्या-क्या रहेगा बंद? लंबे वीकेंड पर घूमने से पहले जान लें ये जरूरी बातें!

महाराष्ट्र दिवस 2026 1 मई, शुक्रवार को मनाया जाएगा. साल 1960 में इसी दिन महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था, इसलिए यह दिन राज्य के लिए खास पहचान और गौरव का प्रतीक है. दिलचस्प बात यह है कि 2026 में यह दिन लेबर डे और बुद्ध पूर्णिमा के साथ पड़ रहा है, जिससे देशभर में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है. साथ ही, लंबा वीकेंड होने की वजह से यात्रा और पर्यटन गतिविधियों में भी तेजी देखने को मिल सकती है.

महाराष्ट्र दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है, लेकिन 2026 में यह दिन सिर्फ एक औपचारिक छुट्टी नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक लंबा वीकेंड एंजॉय करने का मौका भी लेकर आया है. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि इस दिन क्या खुला रहेगा और क्या बंद, ताकि आपकी प्लानिंग में कोई रुकावट न आए. कुल मिलाकर, महाराष्ट्र दिवस सिर्फ एक ऐतिहासिक दिन नहीं, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने और छोटी सी छुट्टी का आनंद लेने का भी शानदार मौका है. यात्रा के दौरान होटल बुकिंग पहले से कर लेना समझदारी होगी, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड में भीड़ ज्यादा रहती है. साथ ही, मौसम का ध्यान रखते हुए हल्के कपड़े और जरूरी सामान जरूर साथ रखें.

कब और कैसे बना महाराष्ट्र?

महाराष्ट्र दिवस की कहानी 1960 के बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम से जुड़ी है. इस कानून के तहत पुराने बॉम्बे राज्य को भाषाई आधार पर दो हिस्सों महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया. यह फैसला आसान नहीं था, इसके पीछे ‘संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन’ जैसे बड़े जनांदोलन की अहम भूमिका रही, जिसने मराठी भाषी राज्य की मांग को जोर-शोर से उठाया. आज यह दिन सिर्फ राज्य के गठन की याद नहीं दिलाता, बल्कि उसकी सांस्कृतिक विरासत और पहचान का जश्न भी है.

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मुंबई समेत पूरे राज्य में कैसे मनाया जाता है?

महाराष्ट्र दिवस पर मुंबई और अन्य शहरों में खास उत्साह देखने को मिलता है. मुंबई के शिवाजी पार्क में भव्य परेड आयोजित होती है, जिसमें सरकारी अधिकारी, पुलिस बल और कई गणमान्य लोग शामिल होते हैं. इसके अलावा, जगह-जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य और परंपराओं को दर्शाने वाली प्रस्तुतियां होती हैं. झंडारोहण से लेकर सार्वजनिक समारोहों तक, हर जगह गर्व और उत्साह का माहौल रहता है.

महाराष्ट्र दिवस पर क्या रहेगा बंद?

अगर आप 1 मई के दिन की योजना बना रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि क्या-क्या बंद रहेगा:

सभी सरकारी दफ्तर और सार्वजनिक संस्थान

स्कूल और कॉलेज

शराब की दुकानें (ड्राई डे लागू रहेगा)

शेयर बाजार (NSE और BSE)

देश के अधिकांश हिस्सों में बैंक

महाराष्ट्र दिवस के दिन होने वाली ये सभी बंदियां सरकारी छुट्टियों और RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होती हैं.

महाराष्ट्र दिवस पर कौन-कौन सी जगहें खुली रहेंगी?

हालांकि यह सार्वजनिक अवकाश है, फिर भी कई सेवाएं जारी रहेंगी:

मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया जैसे पर्यटन स्थल खुले रहेंगे

मंदिर, समुद्र तट और ऐतिहासिक स्मारक भी खुले रहेंगे

लोकल ट्रेन, मेट्रो, बस और टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं चलती रहेंगी (हालांकि छुट्टी के शेड्यूल पर)

लंबे वीकेंड के कारण इन जगहों पर भीड़ बढ़ने की पूरी संभावना है.

ट्रैवल प्लान कर रहे हैं? ये टिप्स काम आएंगे

अगर आप इस लंबे वीकेंड पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें:

मुंबई में शिवाजी पार्क के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन हो सकता है

लोनावला और अन्य हिल स्टेशनों पर भारी भीड़ मिल सकती है

होटल और ट्रांसपोर्ट की एडवांस बुकिंग कर लें

बैंक और सरकारी काम पहले ही निपटा लें

संस्कृति, इतिहास और घूमने का बेहतरीन मौका

महाराष्ट्र दिवस 2026 सिर्फ एक सरकारी छुट्टी नहीं, बल्कि संस्कृति, इतिहास और यात्रा का शानदार संगम है. चाहे आप मुंबई के पर्यटन स्थलों पर जाएं, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनें या वीकेंड ट्रिप प्लान करें. यह दिन हर मायने में खास अनुभव देने वाला है.

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