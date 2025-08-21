उपमुख्यमंत्री से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- I Love You Dada, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
Advertisement
trendingNow12891347
Hindi Newsदेश

उपमुख्यमंत्री से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- I Love You Dada, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब

Maharashtra Politics: आम तौर पर गंभीर दिखाई देने वाले अजीत पवार का अलग रूप देखकर कार्यकर्ता भी बेहद खुश नजर आए. वहीं, इससे पहले दिन में अजीत पवार ने वर्धा जिले की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उपमुख्यमंत्री से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- I Love You Dada, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब

Ajit Pawar: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम व एनसीपी नेता अजीत पवार अक्सर अपने सख्त अंदाज को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन वर्धा दौरे के दौरान उनका एक मजेदार अंदाज देखने को मिला. गुरुवार को वह नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वर्धा पहुंचे थे. हालांकि, इस प्रोग्राम के बाद अजीत पवार एनसीपी के सहकारी नेता सुधीर कोठारी के घर पर भोजन के लिए गए. यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके साथ वक्त बितायाच

भोजन के बाद जब अजीत पवार अपने अगले प्रोग्राम के लिए निकल रहे थे, तभी एक कार्यकर्ता ने जोर से आवाज़ लगाई, 'दादा, आई लव यू! इस पर अजीत पवार भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके. उन्होंने तुरंत मजाकिया अंदाज में जवाब दिया 'आई लव यू टू!' और खिलखिलाकर हंस पड़े. इसके बाद वहां का माहौल कुछ देर के लिए एकदम खुशनुमा हो गया.

अजीत पवार ने वर्धा जिले की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की

आम तौर पर गंभीर दिखाई देने वाले अजीत पवार का यह अलग रूप देखकर कार्यकर्ता भी बेहद खुश नजर आए.  वहीं, इससे पहले दिन में अजीत पवार ने वर्धा जिले की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की. जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस बैठक में जिला परिषद की गतिविधियों, शहरी विकास, कृषि और ग्रामीण पहलों, जल संसाधन, चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं, जल प्रबंधन, ज़िला वार्षिक योजना, सेवाग्राम विकास योजना और रोज़गार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया.

राज ठाकरे और सीएम  फडणवीस के बीच मुलाकात पर क्या पवार बोले?

इसके बारे में सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी देते हुए पवार ने प्रमुख परिणामों की चर्चा की और कहा कि अधिकारियों को सभी चालू परियोजनाओं की प्रगति पर बारीकी से नजर रखने तथा वक्त के साथ पूरा करने को कहा गया है. पवार ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात को लेकर चल रही अटकलों पर भी टिप्पणी की और इसे शिष्टाचार भेंट बताया. उन्होंने कहा, 'कई नेता एक-दूसरे से मिलते हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, चाहे वे सत्ता में हों या नहीं. संवाद बनाए रखना हमारे राज्य की परंपरा है. इस मुलाकात को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Ajit Pawar

Trending news

डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
Ajit Pawar
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
PM Modi
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
Tamil Nadu Elections
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
News Brief: क्या आवारा कुत्तों के लिए इंसानों की जिंदगी खतरे में डालना डॉग लवर्स को सही लगता है, शुक्रवार को आएगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश
breaking news
News Brief: क्या आवारा कुत्तों के लिए इंसानों की जिंदगी खतरे में डालना डॉग लवर्स को सही लगता है, शुक्रवार को आएगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
;