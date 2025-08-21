उपमुख्यमंत्री से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- I Love You Dada, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब

Ajit Pawar: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम व एनसीपी नेता अजीत पवार अक्सर अपने सख्त अंदाज को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन वर्धा दौरे के दौरान उनका एक मजेदार अंदाज देखने को मिला. गुरुवार को वह नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वर्धा पहुंचे थे. हालांकि, इस प्रोग्राम के बाद अजीत पवार एनसीपी के सहकारी नेता सुधीर कोठारी के घर पर भोजन के लिए गए. यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके साथ वक्त बितायाच

भोजन के बाद जब अजीत पवार अपने अगले प्रोग्राम के लिए निकल रहे थे, तभी एक कार्यकर्ता ने जोर से आवाज़ लगाई, 'दादा, आई लव यू! इस पर अजीत पवार भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके. उन्होंने तुरंत मजाकिया अंदाज में जवाब दिया 'आई लव यू टू!' और खिलखिलाकर हंस पड़े. इसके बाद वहां का माहौल कुछ देर के लिए एकदम खुशनुमा हो गया.

अजीत पवार ने वर्धा जिले की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की

आम तौर पर गंभीर दिखाई देने वाले अजीत पवार का यह अलग रूप देखकर कार्यकर्ता भी बेहद खुश नजर आए. वहीं, इससे पहले दिन में अजीत पवार ने वर्धा जिले की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की. जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस बैठक में जिला परिषद की गतिविधियों, शहरी विकास, कृषि और ग्रामीण पहलों, जल संसाधन, चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं, जल प्रबंधन, ज़िला वार्षिक योजना, सेवाग्राम विकास योजना और रोज़गार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया.

राज ठाकरे और सीएम फडणवीस के बीच मुलाकात पर क्या पवार बोले?

इसके बारे में सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी देते हुए पवार ने प्रमुख परिणामों की चर्चा की और कहा कि अधिकारियों को सभी चालू परियोजनाओं की प्रगति पर बारीकी से नजर रखने तथा वक्त के साथ पूरा करने को कहा गया है. पवार ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात को लेकर चल रही अटकलों पर भी टिप्पणी की और इसे शिष्टाचार भेंट बताया. उन्होंने कहा, 'कई नेता एक-दूसरे से मिलते हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, चाहे वे सत्ता में हों या नहीं. संवाद बनाए रखना हमारे राज्य की परंपरा है. इस मुलाकात को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है.'