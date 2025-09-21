महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक, पाकिस्तान-तुर्की के झंडे किए पोस्ट

Eknath Shinde X Account Hacked: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सोशल मीडिया अकाउंट 'X'को हैक कर लिया गया. उनके अकाउंट में इस्लामी देशों के झंडे दिखाई दिए.
Eknath Shinde: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक कर लिया गया है. हैकरों ने उनके हैंडल से पाकिस्तान और तुर्की के झंडों की तस्वीरें पोस्ट की हैं. इसके साथ ही उन्होंने दोनों इस्लामी देशों की तस्वीरों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग की. बता दें कि उपमुख्यमंत्री का अकाउंट तब हैक किया गया है जब भारत और पाकिस्तान एशिया कप में अपना दूसरा मैच खेलने वाले हैं.
बता दें कि डिप्टी सीएम का अकाउंट अब रिकवर कर लिया गया है. उनके अकाउंट के हैक हो जाने के बाद से राजनीति में हलचल मच गई थी. वहीं उनके फॉलोअर्स भी इसको लेकर सवाल कर रहे थे. एकनाथ शिंदे के ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक टेक्नीकल टीम ने तुरंत कार्रवाई कर अकाउंट को रिकवर किया. अब उनका 'X'अकाउंट अच्छे से काम कर रहा है.
हैकर्स ने शिंदे के अकाउंट पर पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लगाकर लाइवस्ट्रीम चलाया था. एक अधिकारी के मुताबिक आईडी हैक होने की जैसी जानकारी मिली तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई. उन्होंने कहा,' उपमुख्यमंत्री के 'X' हैंडल को सुरक्षित करने वाली हमारी टीम ने बाद में अकाउंट रिकवर कर लिया. अकाउंट को रिकवर करने में लगभग 30-45 मिनट लगे.'
अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि उपमुख्यमंत्री के 'X' हैंडल से कोई संवेदनशील जानकारी लीक नहीं हुई है, हालांकि डिप्टी सीएम के साथ इस तरह की घटना का होना साइबर सिक्योरिटी में कमी को दर्शाता है. जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र साइबर सेल इस घटना की जांच करेगी और अकाउंट हैक करने वालों का पता लगया जाएगा.
FAQ
एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट रविवार 21 सितंबर 2025 को हैक कर लिया गया. हैकर्स ने उनके अकाउंट पर पाकिस्तान और तुर्की के झंडे वाली तस्वीरें पोस्ट कीं और लाइव स्ट्रीमिंग भी की.
महाराष्ट्र साइबर सेल इस घटना की जांच करेगी और अकाउंट हैक करने वालों का पता लगाएगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
