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'आपके देखे सपने पूरे करना मेरा संकल्प...,' अजित पवार को याद कर इमोशनल हुईं सुनेत्रा पवार, पूर्व डिप्टी सीएम के लिए लिखा भावुक संदेश


Sunetra Pawar Emotional Message To Ajit Pawar: महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अपने पति और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने अजित पवार के लिए अपने 'X' हैंडल पर भावपूर्ण मैसेज भी लिखा.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 28, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 02:33 PM IST
'आपके देखे सपने पूरे करना मेरा संकल्प...,' अजित पवार को याद कर इमोशनल हुईं सुनेत्रा पवार, पूर्व डिप्टी सीएम के लिए लिखा भावुक संदेश

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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