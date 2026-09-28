'आपके देखे सपने पूरे करना मेरा संकल्प...,' अजित पवार को याद कर इमोशनल हुईं सुनेत्रा पवार, पूर्व डिप्टी सीएम के लिए लिखा भावुक संदेश

सुनेत्रा पवार ने अजित पवार को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक इमोशनल मैसेज भी लिखा. उन्होंने कहा,' दादा, मेरा दिल अभी भी यह मानने को तैयार नहीं है कि आप हमारे बीच नहीं रहे. आज, जब मैं विद्या प्रतिष्ठान में बने आपके स्मारक पर श्रद्धा से सिर झुका रही हूं, तो अपने दिल की गहरी भावनाएं आप तक पहुंचा रही हूं. आठ महीने बीत चुके हैं फिर भी, हर पार्टी कार्यकर्ता और हर आम नागरिक की जुबान पर बस एक ही शब्द है 'दादा'. यह एक शब्द आपके प्रति उनके प्यार, भरोसे और जुड़ाव को बयां करता है. आज मैं उन्हीं भावनाओं को अपने दिल में लिए आपके सामने खड़ी हूं.'