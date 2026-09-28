'आपके देखे सपने पूरे करना मेरा संकल्प...,' अजित पवार को याद कर इमोशनल हुईं सुनेत्रा पवार, पूर्व डिप्टी सीएम के लिए लिखा भावुक संदेश

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजितदादा पवार ने सोमवार ( 28 सितंबर 2026) की सुबह बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान परिसर में दिवंगत नेता अजित पवार के स्मृतिस्थल पर जाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की.
अजित पवार की हादसे में हुई मौत के 8 महीने बाद सुनेत्रा पवार ने स्मृतिस्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए और उनकी स्मृतियों को नमन किया. बता दें कि अजित पवार का निधन विमान हादसे में हुआ था. उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के तौर पर कई जिम्मेदारियां निभाई थीं.
सुनेत्रा पवार ने अजित पवार को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक इमोशनल मैसेज भी लिखा. उन्होंने कहा,' दादा, मेरा दिल अभी भी यह मानने को तैयार नहीं है कि आप हमारे बीच नहीं रहे. आज, जब मैं विद्या प्रतिष्ठान में बने आपके स्मारक पर श्रद्धा से सिर झुका रही हूं, तो अपने दिल की गहरी भावनाएं आप तक पहुंचा रही हूं. आठ महीने बीत चुके हैं फिर भी, हर पार्टी कार्यकर्ता और हर आम नागरिक की जुबान पर बस एक ही शब्द है 'दादा'. यह एक शब्द आपके प्रति उनके प्यार, भरोसे और जुड़ाव को बयां करता है. आज मैं उन्हीं भावनाओं को अपने दिल में लिए आपके सामने खड़ी हूं.'
दादा… तुम्ही नाही, असं मन आजही मानायला तयार नाही.
आज विद्या प्रतिष्ठान इथं तुमच्या स्मृतीस्थळी नतमस्तक होत, मनात साठलेल्या भावना तुमच्यापर्यंत पोहोचवते आहे.
आठ महिने झाले… तरी प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या, प्रत्येक सर्वसामान्यांच्या मुखी आजही एकच जिव्हाळ्याचा शब्द आहे 'दादा'!… pic.twitter.com/lyds3TvEJM
— Sunetra Ajit Pawar (@SunetraA_Pawar) September 28, 2026
सुनेत्रा पवार ने आगे लिखा,' आपके जाने के बाद आपकी जीवनसंगिनी के तौर पर इस जिम्मेदारी को संभालते हुए मेरा एक ही संकल्प है. आपके देखे हुए सपनों को पूरा करना और इंसानियत की उस विरासत को आगे बढ़ाना जिसे आप बहुत मानते थे. आपने जो सीख दी और लोगों के साथ जो रिश्ता बनाया, उसे मैं जीवन भर पूरे दिल से संजोकर रखूंगी.'
बता दें कि अजित पवार का 28 जनवरी 2026 को एक विमान हादसे में निधन हो गया था. बारामती से पुणे आते समय उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें उनका असामयिक निधन हो गया था. उनके निधन से पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई थी. अजितदादा पवार को महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता था. उन्होंने राज्य के उपमुख्यमंत्री के तौर पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली थीं. ( इनपुट-IANS)