Advertisement
trendingNow12975658
Hindi Newsदेश

प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार, जांच में नए खुलासे

Maharashtra Doctor Suicide Case: महाराष्ट्र के सातारा जिले में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है. पुलिस ने 1-1 कर के आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 26, 2025, 08:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार, जांच में नए खुलासे

Gopal Badane Arrested: फलटण उप-जिला अस्पताल में काम करने वाली एक डॉक्टर गुरुवार को फलटण के एक होटल के कमरे में मृत पाई गईं थी. अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि डॉक्टर सतारा की थीं और उन्होंने आत्महत्या की है. इस मामले में पुलिस उपनिरीक्षक(Sub-Inspector)सहित 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है. डॉक्टर ने अपने हाथ पर सुसाइड नोट लिखा था जिसमें पहले संदिग्ध प्रशांत बनकर पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया और दूसरे संदिग्ध गोपाल बदाने पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया.

पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया?
पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डॉक्टर के मकान मालिक के बेटे बांकर को शुक्रवार रात पुणे के पास फार्महाउस से गिरफ्तार कर लिया. सातारा के एसपी तुषार दोशी ने बताया कि, बदाने ने फलटण ग्रामीण पुलिस स्टेशन में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया. पुलिस की कहना है कि डॉक्टर की मौत से पहले उसके और बंकर के बीच संबंध थे.

यह भी पढ़ें: डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई 'खुलासे'! कहा- 'वर्दी वाले ने 4 बार लूटी इज्जत'

Add Zee News as a Preferred Source

किसपर लगाया था आरोप?
मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर ने पुलिस प्रशासन को दी गई शिकायत में सतारा पुलिस और एक सांसद पर दबाव डालने का आरोप लगाया था कि वे मेडिकल रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदलाव करें जिससे पुलिस आसानी से संदिग्धों को हिरासत में ले सके. 

मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्टर की मौत को दुखद बताया हुए कहा कि, जो भी दोषी होगा उसे सख्त सजा मिलेगी. मामले से जुड़े पुलिस अधिकारियों को पहले ही निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही Devendra Fadnavis ने विपक्ष से अनुराध किया कि इस मामले में राजनीति ना करें. 

बांकर का क्या कनेक्शन है?
डॉक्टर की मौत की जांच से पता चला है कि मृतक डॉक्टर और बांकर कई महीनों से एक-दूसरे के करीब ते लेकिन हाल के हफ्तों में उनके रिश्ते में तनाव आ गया था. एक बड़े पुलिस अधिकारी ने बताया, उनकी चैट और कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि डॉक्टर बहुत ज्यादा अधिकार जताती थीं और जब उनसे दूरी बनानी शुरू की तो उनके बीच अक्सर झगड़ा होता था.

आत्महत्या के एक दिन पहले क्या हुआ था?
बांकर की बहन ने, जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया, दावा किया कि पिछले महीने जब बांकर को डेंगू हुआ था तब डॉक्टर उनका इलाज कर रही थीं जिससे वो फिर करीब आए थे. उन्होंने आगे कहा, आत्महत्या से एक दिन पहले डॉक्टर ने बांकर को बार-बार फोन किया था. हमने फोन कॉल और मैसेज के स्क्रीनशॉट पुलिस को सौंप दे दिए हैं. पुलिस ने बताया कि, झगड़े के बाद बांकर के पिता ने कथित तौर पर सब-इंस्पेक्टर बदाने से मामले में दखल देने के लिए कहा था.

यह भी पढ़ें: महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... सतारा पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!

कब आया राजनीतिक मोड़?
इस मामले ने राजनीतिक मोड़ तब ले लिया जब यह बात सामने आई कि मृतका डॉक्टर ने पहले अपने उत्पीड़ने के आरोपों की जांच कर रही कमेटी को दिए बयान में दावा किया था कि एक सांसद के निजी सहायकों ने उनसे सरकारी काम में सहयोग करने को कहा था. हालांकि, डॉक्टर ने सांसद का नाम नहीं लिया था लेकिन विपक्ष के नेताओं ने माढा से पूर्व भाजपा सांसद रंजीतसिंह नाइक निंबालकर पर दबाव डालने का आरोप लगाया है. लेकिन, नाइक ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है. 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

maharastra doctor suicide

Trending news

10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ 'फतवा', अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती?
shadab zakati
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ 'फतवा', अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती?
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
maharastra doctor suicide
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
Weather
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
cyclone
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
Sir
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
DNA
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
conversion
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
crime
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
Punjab
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
Jammu and Kashmir
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना