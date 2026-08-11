/नाबालिग को अस्पताल ने बताया प्रेग्नेंट, प्राइवेट लैब में रिपोर्ट आई नेगेटिव; डॉक्टरों की लापरवाही से सदमे में आया परिवार

Maharashtra Minor Girl Pregnancy Test : महाराष्ट्र में डोंबिवली नगर निगम का शास्त्री नगर अस्पताल एक बार फिर विवादों में है. यहां इलाज के लिए आई एक नाबालिग लड़की के प्रेग्नेंसी टेस्ट रिपोर्ट ने बवाल खड़ा कर दिया. परिवार के मुताबिक लड़की कम हीमोग्लोबिन के चलते अस्पताल में भर्ती हुई थी. उसकी 3 बार जांच की गई. हालांक, जब अस्पताल के बाहर एक प्राइवेट लैब में प्रेग्नेंसी टेस्ट किया गया, तो रिपोर्ट निगेटिव निकली. इससे पहले अस्पताल में डॉक्टरों पर हमले का मामला भी सामने आया था.
डोंबिवली के शास्त्रीनगर अस्पताल में घोर लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना कामकाज देखने को मिला. कम हीमोग्लोबिन लेवल वाली 17 साल की एक नाबालिग लड़की को इलाज के लिए वहां भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के दौरान लड़की की गलत रिपोर्ट दिखा दी.
लड़की के गर्भवती न होने के बावजूद शास्त्रीनगर अस्पताल प्रशासन ने उसका प्रेग्नेंसी टेस्ट किया. नतीजे पॉजिटिव आए. पॉजिटिव रिजल्ट पता चलने पर लड़की के परिवार को गहरा मानसिक सदमा लगा. हालांकि, जब उन्होंने प्राइवेट तौर पर दोबारा टेस्ट करवाए, तो रिजल्ट नेगेटिव आया. इससे अस्पताल प्रशासन का गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाह रवैया सामने आया. मामले को लेकर लड़की के माता-पिता ने BJP कॉर्पोरेटर दीपेश म्हात्रे को इस स्थिति के बारे में बताया. म्हात्रे ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में यह मुद्दा उठाया और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई और औपचारिक शिकायत दर्ज करने की मांग की. BJP कॉर्पोरेटर दीपेश म्हात्रे ने बताया कि इसके बाद कमिश्नर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए.
लड़की के परिवार के मुताबिक, अस्पताल में उसका 3 बार प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाया गया और बताया गया कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इससे उन्हें काफी सदमा लगा. बाद में जब डोंबिवली के एक प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाया गया, तो रिपोर्ट निगेटिव आई. परिवार ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है. शास्त्रीनगर अस्पताल को इलाके का अहम हेल्थ सेंटर माना जाता है. ऐसे में इस लापरवाही को लेकर परिवार ने प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है.
मामले को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टरों की ओर से किसी भी नाबालिग का परीक्षण करते समय माता-पिता से लिखित सहमति लेना जरूरी है. इसके अलावा कभी-कभी लैब में इस्तेमाल की जाने वाले किट की क्वालिटी, स्टोरेज और टेक्निशीयन की ट्रेनिंग में अंतर भी रिपोर्ट में गड़बड़ी का कारण बन सकती है. अगर 2 अलग-अलग जगहों से अलग-अलग रिपोर्ट्स मिलती हैं, तो ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एक्सपर्ट डॉक्टर की ओर से इसकी पुष्टि करना जरूरी है. वहीं, अस्पताल में हुई इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.