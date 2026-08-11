/नाबालिग को अस्पताल ने बताया प्रेग्नेंट, प्राइवेट लैब में रिपोर्ट आई नेगेटिव; डॉक्टरों की लापरवाही से सदमे में आया परिवार

लड़की के गर्भवती न होने के बावजूद शास्त्रीनगर अस्पताल प्रशासन ने उसका प्रेग्नेंसी टेस्ट किया. नतीजे पॉजिटिव आए. पॉजिटिव रिजल्ट पता चलने पर लड़की के परिवार को गहरा मानसिक सदमा लगा. हालांकि, जब उन्होंने प्राइवेट तौर पर दोबारा टेस्ट करवाए, तो रिजल्ट नेगेटिव आया. इससे अस्पताल प्रशासन का गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाह रवैया सामने आया. मामले को लेकर लड़की के माता-पिता ने BJP कॉर्पोरेटर दीपेश म्हात्रे को इस स्थिति के बारे में बताया. म्हात्रे ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में यह मुद्दा उठाया और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई और औपचारिक शिकायत दर्ज करने की मांग की. BJP कॉर्पोरेटर दीपेश म्हात्रे ने बताया कि इसके बाद कमिश्नर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए.