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नाबालिग को अस्पताल ने बताया प्रेग्नेंट, प्राइवेट लैब में रिपोर्ट आई नेगेटिव; डॉक्टरों की लापरवाही से सदमे में आया परिवार

Shastri Nagar Hospital: महाराष्ट्र के एक अस्पताल से बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां अस्पताल ने नाबालिग का प्रेग्नेंसी टेस्ट कर रिजल्ट पॉजिटिव बता दिया. हालांकि, बाद में डॉक्टरों की लापरवाही का खुलासा हुआ. इसको लेकर अब अस्पताल अपनी सेवाओं को लेकर निशाने पर है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 11, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:07 PM IST
नाबालिग को अस्पताल ने बताया प्रेग्नेंट, प्राइवेट लैब में रिपोर्ट आई नेगेटिव; डॉक्टरों की लापरवाही से सदमे में आया परिवार
Image Credit: AI Image

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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