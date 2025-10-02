Advertisement
trendingNow12945392
Hindi Newsदेश

'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे, बिना नाम लिए शिंदे पर कसा तंज

Uddhav Thackeray: शिवसेना (UBT) गुट ने 2 अक्टूबर को दशहरा रैली का आयोजन किया. इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पर बिना नाम लिए जमकर निशाना साधा और कहा कि जो भाग गए वो पीतल के हैं और जो अब भी मेरे साथ हैं वो सोना हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 02, 2025, 09:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे, बिना नाम लिए शिंदे पर कसा तंज

Dussehra Rally: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है, शिवसेना के दोनों गुट एक दूसरे के ऊपर लगातार तंज कसते रहते हैं. इसी बीच आज दशहरा के मौके पर उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन किया गया, इस रैली में उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए शिंदे गुटपर जमकर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि शिवसेना को तोड़ने की हमेशा कोशिश की गई लेकिन जो भाग गए वो पीतल के हैं और जो अब भी मेरे साथ हैं वो सोना हैं.

इसके अलावा कहा कि आज मराठवाड़ा की हालत बहुत खराब है, सरकार ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है. मैं यहां से शिवसैनिकों से अपील करता हूं कि वे मराठवाड़ा के किसानों की यथासंभव मदद करें. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

RSS पर तंज कसते हुए कहा कि आरएसएस प्रमुख ने दोनों समुदायों के बीच शांति बनाए रखने के लिए मुस्लिम नेताओं के साथ बैठकें की हैं. अब मैं भाजपा नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इस बारे में उनका क्या कहना है? क्या आप भागवत से भी सवाल करेंगे?" उन्होंने कहा अगर भाजपा हमें हिंदुत्व सिखाने की कोशिश कर रही है, तो हिम्मत मत करन,। मैं आज भाजपा को चेतावनी दे रहा हूं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत मत करना.

साथ ही भारत-पाकिस्तान मैच पर कहा कि भाजपा को यह नाटक बंद करना चाहिए, जहां पिता पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है और बेटा टीम को उस पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए कहता है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि बारिश के बावजूद भी आप आए, जो ये बता रहा है कि समर्थन किसके पास ज्यादा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

uddhav thackeray

Trending news

मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
Zubeen Garg Death: सिंगर जुबीन गर्ग केस में ट्विस्ट, मैनेजर-आयोजक पर मर्डर की FIR
Police
Zubeen Garg Death: सिंगर जुबीन गर्ग केस में ट्विस्ट, मैनेजर-आयोजक पर मर्डर की FIR
'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे
uddhav thackeray
'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
india
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
Rahul Gandhi
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
Maharashtra news
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
Mohan Bhagwat
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
RSS 100 Years
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
Punjab
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
;