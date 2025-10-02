'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे, बिना नाम लिए शिंदे पर कसा तंज

Uddhav Thackeray: शिवसेना (UBT) गुट ने 2 अक्टूबर को दशहरा रैली का आयोजन किया. इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पर बिना नाम लिए जमकर निशाना साधा और कहा कि जो भाग गए वो पीतल के हैं और जो अब भी मेरे साथ हैं वो सोना हैं.
Dussehra Rally: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है, शिवसेना के दोनों गुट एक दूसरे के ऊपर लगातार तंज कसते रहते हैं. इसी बीच आज दशहरा के मौके पर उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन किया गया, इस रैली में उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए शिंदे गुटपर जमकर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि शिवसेना को तोड़ने की हमेशा कोशिश की गई लेकिन जो भाग गए वो पीतल के हैं और जो अब भी मेरे साथ हैं वो सोना हैं.
इसके अलावा कहा कि आज मराठवाड़ा की हालत बहुत खराब है, सरकार ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है. मैं यहां से शिवसैनिकों से अपील करता हूं कि वे मराठवाड़ा के किसानों की यथासंभव मदद करें.
मुंबई, महाराष्ट्र: शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, "शिवसेना को तोड़ने की हमेशा कोशिश की गई। लेकिन जो भाग गए वो पीतल के हैं और जो अब भी मेरे साथ हैं वो सोना हैं।"
RSS पर तंज कसते हुए कहा कि आरएसएस प्रमुख ने दोनों समुदायों के बीच शांति बनाए रखने के लिए मुस्लिम नेताओं के साथ बैठकें की हैं. अब मैं भाजपा नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इस बारे में उनका क्या कहना है? क्या आप भागवत से भी सवाल करेंगे?" उन्होंने कहा अगर भाजपा हमें हिंदुत्व सिखाने की कोशिश कर रही है, तो हिम्मत मत करन,। मैं आज भाजपा को चेतावनी दे रहा हूं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत मत करना.
साथ ही भारत-पाकिस्तान मैच पर कहा कि भाजपा को यह नाटक बंद करना चाहिए, जहां पिता पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है और बेटा टीम को उस पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए कहता है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि बारिश के बावजूद भी आप आए, जो ये बता रहा है कि समर्थन किसके पास ज्यादा है.
