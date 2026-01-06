Advertisement
trendingNow13065043
Hindi Newsदेशजिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा..., किस पर फूटा ओवैसी का गुस्सा, कहा- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी

'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', किस पर फूटा ओवैसी का गुस्सा, कहा- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी

Owaisi allegations against Ajit Pawar: असदुद्दीन ओवैसी ने अजित पवार पर परिवार को धोखा देने और घोटाले के आरोप लगाए हैं, साथ ही शरद पवार के राज्यसभा जाने पर सवाल उठाए हैं. उनके बयान से महाराष्ट्र के चुनावी माहौल में हलचल बढ़ गई है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', किस पर फूटा ओवैसी का गुस्सा, कहा- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी

Owaisi allegations against Ajit Pawar: महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय चुनाव से पहले AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार पर परिवार को धोखा देने और घोटाले के आरोप लगाए हैं. उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि 'जो शरद पवार का नहीं हुआ, वह नांदेड़ का क्या होगा'. इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर भी निशाना साधा है,  महाराष्ट्र में 15 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और राजनीतिक का माहौल पूरी तरीके से गरम हो गई है.

परिवार और सीनियर नेताओं का तोड़ा है भरोसा
ओवैसी ने कहा कि अजित पवार ने अपने ही परिवार और सीनियर नेताओं के भरोसे को तोड़ा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जो आदमी उन्हें बड़ा बनाकर आगे लाया और सम्मान दिया, उसी को नजरअंदाज करके वो आगे बढ़ गए. ओवैसी ने कहा कि, 'अजित पवार की यही पहचान है कि वह अपने परिवार के विश्वास को नजरअंदाज करते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार आगे बढ़ने का काम करते हैं.'

घोटाले के आरोपों को लेकर भी ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अगर अजित पवार के नाम के जगह किसी मुसलमान का नाम होता, तो उसे 75 साल जेल में रहना पड़ता. उन्होंने सत्ता में रहने और कमजोर वर्ग के बीच के अंतर को उजागर करते हुए कहा कि सत्ता में रहने वाले लोग अपने पद का फायदा उठाते हैं, जबकि आम मुसलमान की कोई सुरक्षा नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

 शरद पवार के राज्यसभा जाने उठाए सवाल
इसके अलावा ओवैसी ने शरद पवार के राज्यसभा जाने पर भी सवाल उठाए, उन्होंने दावा किया कि पवार के पास आवश्यक संख्या बल नहीं है और उनके गठबंधन के लिए वो पर्याप्त विधायक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अगर शरद पवार दोबारा राज्यसभा जाएंगे तो यह देखकर ही पता चलेगा कि उनके समर्थक कितने हैं. उनके मुताबिक, इस मामले में जनता को तमाशा देखने को मिलेगा और कुछ नहीं.

ओवैसी के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ गई है. उनके आरोप और सवालों ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है. नागरिक और राजनीतिक विश्लेषक अब इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि आगामी चुनाव में यह बयान और आरोप किस तरह से चुनावी रणनीति और जनता के मनोभाव को प्रभावित करने का काम करेंगे. अब उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनके समर्थकों की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: दुलहस्ती प्रोजेक्ट पर PAK की गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार, कहा-'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Asaduddin Owaisi

Trending news

'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
Asaduddin Owaisi
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
Suresh Kalmadi Death
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
गुनगुनी धूप में PM मोदी से मंत्रणा, सीएम योगी और पाठक के दिल्ली दौरे की कहानी
cm yogi adityanath news
गुनगुनी धूप में PM मोदी से मंत्रणा, सीएम योगी और पाठक के दिल्ली दौरे की कहानी
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
Maharashtra
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
Delhi riots ​​Umar Khalid
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
IMD
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
DNA Analysis
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
Defence Project
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
Donald Trump
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
Brahmaputra
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर