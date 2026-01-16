BMC चुनाव में महायुति की बम-बम, जीत के बाद फडणवीस ने किया इस नेता को फोन, क्या हुई बातचीत?

BMC Election Result 2026: बीएमसी चुनाव के नतीजों में महायुति को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जिसको लेकर बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है. महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अमित साटम को कॉल किया है. कॉल पर उन्होंने अमित साटम को चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन के लिए बधाई भी दी है. वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यालय पर सर्मथक लगातार जश्न मना रहे हैं. कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए सीएम फडणवीस थोड़ी देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे.

बीएमसी में पहली बार बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है. जहां ठाकरे ब्रदर्स का मराठी कार्ड नहीं चला. मुंबई में कुल 227 सीटों में से 118 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है.

बीजेपी गठबंधन को बढ़त

पुणे में बीजेपी गठबंधन 90 सीटों पर आगे है तो वहीं ठाने में 49 सीटों पर महायुति को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है. नागपुर और नासिक में बीजेपी गठबंधन क्रमश: 113 और 50 पर आगे है. नासिक में बीजेपी गठबंधन के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाई दे रही है जो 30 सीटों पर आगे चल रही है.

रविंद्र चव्हाण को भी किया फोन

महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य बीजेपी के प्रमुख रविंद्र चव्हाण को भी कॉल करके बधाई और शुभकामनाएं दी है. बीएमसी में इस बार महायुति बड़ा आंकड़े के साथ चुनावी बाजी जीत सकती है. जैसे-जैसे नतीजे साफ होते जा रहे हैं बीजेपी के समर्थक लगातार कार्यालय पर इकट्ठे होकर सीएम का इंतजार कर रहे हैं.